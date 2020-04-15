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Asırlara meydan okudu, korona virüse yenildi

Yapım tarihi 1243 ile 1250 yılları arası olarak bilinen, Denizli'deki ilk yerleşim yerlerinden Kaleiçi Çarşısı, 777 yıllık geçmişiyle korona virüsüne yenildi.

15.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:25
Asırlara meydan okudu, korona virüse yenildi
Yapım tarihi 1243 ile 1250 yılları arası olarak bilinen, Denizli 'deki ilk yerleşim yerlerinden Kaleiçi Çarşısı, 777 yıllık geçmişiyle korona virüsüne yenildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısının kuruluşu 1243 ile 1250 yılları arası olarak biliniyor. Kaleiçi çarşısı Denizli'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliğine sahip. Çarşı içerisinde tekstil, ayakkabı, bakırcılık, demircilik, kuyumculuk ve el sanatları gibi ürünlerin satıldığı iş yerleri bulunuyor. Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye 'de de etkisini gösteren korona virüs salgınıyla mücadele eden Kaleiçi çarşısı esnafları salgına yenik düştü. Salgının yurt genelinde görülmeye başlaması ile birlikte yüz tutan mesleklerin olduğu çarşıda adeta hayat durdu. Çarşı içerisinde bulunan esnaflar dükkanlarını kapatmaya başladığını ve iş yerlerini açanlar ise hiç para kazanmadan akşam eve gittiklerini belirtti.
"ŞU ANDA İŞ YOK ÇOK DURGUN, ESNAF ÇOK ETKİLENDİ"
Türkiye'ye virüs yayılmadan önce Kaleiçi çarşısının işlerinin yavaşladığını belirten ve 30 yıldır bıçak imalatı yapan Hüseyin Yıldırım, "Virüsten sonra kimse kalmadı sokaklar bomboş gelen veya giden yok bizde dükkan kapalı kalmasın diye geliyoruz. Şu anda iş yok çok durgun, esnaf çok etkilendi belki fabrikada çalışanlar fazla etkilenmemiştir çünkü fabrikada çalışan işini bitirdiği zaman evine dönüyor. Çarşıya çıkmıyor kimse gelmiyor gerçekten sokağın durumdan da belli kimse yok" dedi.
"ESNAFLARIMIZ ŞEFTE YAPMADAN GİDİYOR"
Tekstil ve giyim sektörü ile uğraşan Soner Yıldız virüsün başladığı günden bu yana dükkanların kapanmaya başladığını belirtti. Yıldız, "Esnaflarımız şefte yapmadan gidiyor, zaten yarımız şu anda kapalı, yarısı da açık saat 12'de açıyoruz akşam 4 gibi kapatıp gidiyoruz. Bizi çok olumsuz etkiledi tam sezonun başlamasına yakın bir dönemdi tamamen bıçak gibi kesildi. Şu anda çarşımıza giren çıkan yok esnafımız şu anda maalesef bir aydır şefte yapmadan dükkana müşteri girmeden sadece açıp kapatıp gidiyoruz. Yaklaşık ilk açıklandığı günden bu yana bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Merkezefendi, Saraylar, Türkiye, Denizli, Güncel
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