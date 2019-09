Asırlardır süren hüzün: "Kerbela"

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü Kerbela olayının yad edildiği "Aşura Merasimi"nin yoğun yapıldığı Kars 'ta hazırlıklar tamamlandı.Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayıp 40 gün boyunca Kerbela'da Yezid tarafından katledilen Hazreti Hüseyin ile 72 yarenin yasını tutuyor.Kars'ta yaşayan Caferiler, camilerde bir araya gelerek "Sinezen" adı verilen ilahileri seslendirip sinelerine vuruyor. İl, ilçe ve köy imamları, akşam namazının ardından cemaate "Mersiye" adı verilen ağıtlar eşliğinde Kerbela olayını anlatıp, o gün yaşananları hatırlatıyor.Camilerde gözyaşı sel oluyorHazreti Hüseyin, kardeşleri ve çocukları ile yarenlerine o gün gösterilen muamele ve uygulanan zulmün anlatıldığı camilerde, gözyaşı adeta sel oluyor.Her camide "Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu ilahi grupları bulunuyor. Cami imamının konuşmasının ardından ayağa kalkan "Deste", koro halinde okudukları sinezenler eşliğinde sinelerine vurup o günleri yad ediyor.Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edildiği Kerbela olayının 1380. yılı Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 9 Eylül Pazartesi günü yad edilecek.Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı ve Kamer Cami İmamı Mir Kasım Erdem, AA muhabirine, Hazreti Peygamberin vefatının ardından hilafet kavgasına tutuşulduğunu hatırlattı."Güçlü olanı başa getirmeye çalıştılar"Kerbela olayı öncesinde yaşananlar hakkında bilgi veren Erdem, şöyle konuştu:"İnsanlar işin ehlini değil de siyasi bir çekişmeye arkası güçlü olanı başa getirmeye çalıştılar. Böylece İslam mecrasından çıktı, Emeviler işin başına geldiler. İşin ehli olmayan başa geldi. Artık İslam dini mecrasından çıktı ve başındaki insanlar içki içer hale gelmişti. Hazreti Hüseyin bunun böyle gitmeyeceğini biliyordu ve bir şey yapmalıydı ki İslam alemi silkinmeliydi, üzerine çöken külü atmalıydı, bu da kendisinin şahadetinden başka bir şey değildi.""Hazreti Hüseyin'in Kerbelası hiç ölmüyor"Erdem, Hazreti Hüseyin'in İslam yoldan çıkışını Kerbela'da kendi kanını dökerek engellediğini belirterek, bu fedakarlığın İslam'ın yoldan çıkışını engellediğini ve rayına tekrar oturttuğunu dile getirdi.Kerbela'nın sadece Kerbela'da kalmadığını sonra gelecek zamana da hitap ettiğini hatırlatan Erdem, şunları kaydetti:"Hazreti Hüseyin'in Kerbela olayı her yıl anılıyor ve her yıl daha da genişleyerek yayılıyor. Hazreti Hüseyin'in Kerbelası hiç ölmüyor. 12 imam vardır ama içlerinde Hazreti Hüseyin'in Kerbelası ön plandadır. Bundan dolayı İslam ölmek üzereyken ayağa kaldıran, kanıyla solmak üzere olan gülü sulayıp hayata döndüren Kerbela olayını ve Hazreti Hüseyin'i her yıl anarak insanlığa Hazreti Hüseyin'in taşımış olduğu misyonu taşıyoruz. Kars'ta Muharremlik ayında 10 gün boyunca camilerimizde evlerimizde mersiyeler okunuyor, ağıtlar yakılıyor ve konuşmalarda da Hazreti Hüseyin ve Kerbelası anlatılıyor."