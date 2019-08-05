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Asırlık ağaç minibüsün üstüne devrildi

Asırlık ağaç minibüsün üstüne devrildiİZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde asırlık çınar ağacının dalı akşam saatlerinde şiddetli bir gürültü ile park halindeki bir aracın üstüne devrildi.

05.08.2019 21:53
Asırlık ağaç minibüsün üstüne devrildi
Asırlık ağaç minibüsün üstüne devrildi
İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde asırlık çınar ağacının dalı akşam saatlerinde şiddetli bir gürültü ile park halindeki bir aracın üstüne devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Tire'de aksam saatlerinde İstasyon caddesinin kaldırımında çınar ağacının dalı kırılarak 34 SE 2301 plakalı park halindeki aracın üstüne devrildi. O sırada kaldırımda ağacın altında oturanlar şans eseri yara almadı. Olayın ardından cadde trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS, Tire Zabıta Müdürlüğü ve Tire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gelerek ağacın kırılan dalını motorlu testerelerle parçaladı. Yol 2 saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazada bir araç kullanılamaz hale gelirken olası bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.

İzmir, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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