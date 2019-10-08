Asırlık ağaçların tomografisi çekildi

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil, "Bir ağacın çürük çıkması, rüzgar ya da yoğun kar yağışı sırasında ağacın üzerine binen yük devrilme riskini artırıyor. Yoğun kullanım alanlarında bu riske dikkat etmek lazım." dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi ve Bahçelievler Belediyesinin ortak çalışması ile tespit edilen yüksek riskli ağaçların akustik tomografisi çekildi.

Milli Egemenlik Parkı içerisindeki asırlık sakız, Halep çamı ve kavak ağaçlarının incelemesini yapan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil, konuya ilişkin, AA muhabirine bilgi verdi.

Bahçelievler'de vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ağaçların sağlık durumlarını değerlendirdiklerini belirten Yeşil, dışarıdan sağlıklı görünen bir ağacın içinde çürüme olup olmadığına dair sağlığının değerlendirildiğini kaydetti.

Sensörler aracılığıyla ses dalgalarının yayılması yöntemiyle çalıştıklarını anlatan Yeşil, "Bu şekilde ağacın içinin çürük olup olmadığını tespit ediyoruz. Ağacının türü önemli. Eğer buranın yerli türleri ise ağaçlar çok daha uzun yıllar yaşıyorlar, kolay kolay çürümüyorlar. Dışarıdan gelen bir ağaç türü ise daha hızlı bir şekilde çürüyor." diye konuştu.

Sonuçların hemen elde edilebildiğini söyleyen Yeşil, şunları kaydetti:

"Bir ağacın çürük çıkması, rüzgar sırasında ya da yoğun kar yağışı sırasında ağacın üzerine binen yük devrilme riskini artırıyor. Yoğun kullanım alanlarında bu riske dikkat etmek lazım. Çeşitli bakım tedbirleri var. Yani bu ağaçları daha uzun bir süre yaşatıp, kentteki insanlara faydasının sunulması lazım. Halep çamlarında hem alttan hem de üst seviyelerde yapmış olduğumuz testlerde büyük çürüklüklere rastladık. Çürük çıktığında ağaç kavuk bakım tedbirleri var. Bunlar yapılıp kurtulabilecek durumdaysa ağacı kurtarmak lazım. Kurtarılmayacak durumdaysa alandan uzaklaştırıp çocukların sağlığını riske atmamamız lazım."

"Amacımız ağacımızı ve yeşilimizi sağlam olarak korumak"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, depremin gündemde olması dolayısıyla vatandaşların kafasında soru işareti oluşabileceğini ancak çalışmanın geçen yıl itibarıyla başlatıldığını belirtti.

Geçen yıl bir ağacın devrilerek bir kişinin üzerine düşmesi sonucu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile iletişime geçtiklerini anlatan Bahadır, "İklim değiştiği için fırtına olabiliyor. Ağaçların dışarıdan gövdelerini güçlü görüyoruz. Ama bilimsel olarak bilmiyoruz. Çocuk parkında bir ağaç çürük olabilir ve çocukların üzerine gelebilir. Bu nedenle tomografi çekiyorlar." dedi.

Ağaçların tedavi edilip edilemeyeceği ve sağlık durumlarına göre tedbir aldıklarını kaydeden Bahadır, "Amacımız ağacımızı ve yeşilimizi sağlam olarak korumak. Hem de kaza olmasını engellemek. 175 tane eski ağacımızı bu yöntemle test ettirdik. Onların sonuçlarına göre tedbir alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA