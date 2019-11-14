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Asırlık anıt çınar ağacının dalları kesildi

MERSİN'in Mut ilçesi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda 5 anıt ağaçtan biri olan çınar ağacının, gövdesinde meydana gelen çatlak nedeniyle kesilmesine karar verildi.

14.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:46Asırlık anıt çınar ağacının dalları kesildi

MERSİN'in ilçesi Çınaraltı Parkı'nda 5 anıt ağaçtan biri olan çınar ağacının, gövdesinde meydana gelen çatlak nedeniyle kesilmesine karar verildi. Tescili kaldırılan ağacın tüm dalları kesildi, sadece gövdesi kaldı.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda bulunan, 1800'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen ve parka adını veren çınarlardan birisinin, gövdesinde meydana gelen büyük çatlak nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemenin ardından çevreye ve insanlara zarar verebileceği öngörüldü. Birinci derece sit alanı olan çınar ağacının tescili, Kültür Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası kaldırıldı. Kesilmesine karar verilen anıt çınar ağacıyla ilgili 15 gün süreyle yapılan ilanın ardından Mut İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kesim işlemine başladı. Ağacın tüm dalları kesildi, sadece gövdesi kaldı. Ağacın gövdeye yakın kesilen bölgelerinden kurtçuklar çıktı.Yaz aylarının çok sıcak geçmesi nedeniyle vatandaşların tek serinleme bölgesi olan Karacaoğlan Çınaraltı Parkı ile ilgili vatandaşlar arasında '5 çınar 1 pınar, olmazsa Mut yanar' tekerlemesi yıllardır söyleniyor.



Karacaoğlan, Çınar, Mut, Güncel

Kaynak: DHA

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