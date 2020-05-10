Haber, Son Dakika, Haberler

Asırlık annelere Anneler Günü ziyareti

Akçakoca'da protokol üyeleri, 100 yaşını aşan anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Asırlık annelere Anneler Günü ziyareti
10.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:12
Akçakoca'da protokol üyeleri, 100 yaşını aşan anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. 99 yaşındaki Şerife Gülen, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu dünyada iyi başkanlık ve kaymakamlık yaparsanız ahirette de iyi başkan, iyi kaymakam olursunuz" dedi.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, Anneler Günü münasebetiyle asırlık annelere ve şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretler ilginç diyaloglara sahne oldu. Ziyaretlerin ilki Şerife Gülen'e yapıldı. Nursen Yanmaz'ın çiçek takdim ettiği 99 yaşındaki Şerife nine, bir isteğinin olup olmadığını soran Kaymakam Öztürk ve Başkan Yanmaz'a, "Bu dünyada iyi başkanlık ve kaymakamlık yaparsanız ahirette de iyi başkan, iyi kaymakam olursunuz" dedi.

Protokol, ardından 100 yaşındaki Hatice Rabiye Karayel'i ziyaret etti. Asırlık Hatice Rabiye nineye de çiçeklerini Nursen Yanmaz takdim etti. Ev halkıyla bir süre sohbet eden idareciler, daha sonra Hatice Turanlı ve Nazmiye Özdemir'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladılar.

Kaymakam Öztürk, Başkan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz'ın son ziyaretleri ise Cerablus şehidi Ercan Çelik'in babaevine oldu. Şehidin annesi Şehrinaz Çelik'e çiçek takdim eden yetkililer, Anneler Günü'nü tebrik ettiler. - DÜZCE
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Anneler Günü, Akçakoca, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan’dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Haber
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa’da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Haber
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker’in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haber
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Haberler››Güncel››Asırlık annelere Anneler Günü ziyareti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:23: İçişleri Bakanı Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü - Haber 17:23: Pendik'te şehit anneleri ve 100 yaş üzeri annelere ziyaret - Haber 17:23: Mehmetçiğin çiçeği annesine ulaştırıldı - Haber 17:22: Kulp Vefa Sosyal Destek Grubundan Anneler Günü sürprizi - Haber 17:22: Tarsus'ta koluna demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı - Haber 17:14: ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 16:48: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haberler