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Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek

31.07.2019 18:41 Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek


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Kaynak: DHA

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