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Asırlık çam ağaçları alevlere teslim oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

14.09.2019 13:11Asırlık çam ağaçları alevlere teslim oldu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 4 nokta ve 60 hektar alanda etkili olan yangında, asırlık çam ağaçları alevlere teslim oldu.

Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangına 10 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 150 personel havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarını herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığı yangının, halen 4 ayrı noktada devam ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı müdahaleler sonucu yangının çevrelenmek üzere olduğu ifade edildi. Yangında şu ana kadar yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - MUĞLA

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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