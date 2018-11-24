Asırlık Çınar Fatma Öğretmen'i Unutmadılar

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01

Milas Merkez İlkokulu'nda görev yapan öğretmen ve öğrenciler, 94 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Meriç'i evinde ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Asırlık çınara vefa örneği sergileyen genç öğretmenler, Meriç'in anılarını ve tavsiyelerini dinledi.Milas Merkez İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerden Gülay Mutlu, Sevgi Oğuzhan ve Elif Yalçın; Milas'ta yaşayan Köy Enstitülü emekli öğretmen Fatma Meriç'i evinde ziyaret etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan ziyarette, öğretmenlerine Merkez İlkokulu öğrencileri de eşlik etti. 'Öğretmenleri unutmuyoruz' projesi kapsamında yapılan ziyarette öğretmen ve öğrenciler, 94 yaşındaki Fatma Meriç'in öğretmenlik yıllarındaki anılarını dinledi. Ziyaret sırasında asırlık çınar Meriç'e öğretmen ve öğrenciler çiçek hediye etti.Milas Merkez İlkokulu öğrencileri Kerem ile Ada, 94 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Meriç için 'Öğretmenim' adlı şiiri seslendirdi. Şiiri dinleyen Meriç, eşlik ederken duygusal anlar yaşadı. Meriç, minik öğrencilere teşekkür ederek gelecek hayatlarında başarılar diledi.Öğretmenliğe ilk adımını Kızılçullu Köy Enstitüsü'nde atan Meriç, macerasına enstitüde gördüğü öğretmen figürünün etkili olduğunu belirterek: "Orayı o kadar çok sevdim ki; annemin, babamın, akrabaların bulunduğu yer gibi geldi bana. Öğretmenler çok sevecendi, çok cana yakın yaklaşıyorlardı." dedi.1946 yılında Köy Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya hak kazanan Meriç, Milas'ın Kırcağız İlkokulu'nda göreve başladığını ve 10 yıl boyunca burada hizmet verdiğini söyledi. Daha sonra Bahçeburun Mahallesi'nde görev yapan eğitmenin vefatının ardından Bahçeburun'a tayin olan Meriç, burada yaptığı ilk işin okul ve çevresini tadilat yaptırmak olduğunu söyledi. Bahçeburun İlkokulu'nda 16 yıl görev yaptığını belirten Meriç, bu sürenin ardından Kırcağız İlkokulu'na geri döndü. Görev yaptığı köylerde köy halkı ile samimiyet kuran ve sadece öğrencilere değil, aynı zamanda köy halkına da 'bir şeyler' öğretmeyi amaçlayan Fatma Meriç, görev yaptığı dönemden önce Bahçeburun'un bağlık bir yer olduğunu daha sonra ise çekirge istilası sonucu bu bağların yok olduğunu duyduğunu söyledi. Bu duyumun ardından köy halkına bağlarını tekrar işlemeleri yönünde tavsiye veren Meriç, bir bahçeye yaptığı bakım çalışmasının ardından akrabalarının da desteğiyle yarım dönümlük bir araziyi bağ haline getirdiğini belirtti. Eşi ile birlikte bahçeden elde ettiği mahsulü de köy halkına dağıtan Meriç, köylülere de çiftçiliği kalkındırmak için tavsiyeler verdiğini kaydetti.94 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Meriç, genç öğretmenlere ve öğretmen adaylarına bir takım tavsiyelerde bulundu. Bir öğretmenin her şeyden önce öğrencilerinizi sevmesi gerektiğini belirten Meriç, "Hangi yaşta olursanız olun; öğrencilerinizi sevin, onlara yardımcı olun, bulunduğunuz yeri sevin. İlkokul öğretmeni hem annedir, hem abladır, her şeydir. Öğrencileri sizin yönlendirmeniz gerekiyor, çevrenizdeki şeylere yönlendirin, iyi taraflarını keşfedin" dedi.Ziyaretin ardından misafirlerine teşekkür eden Fatma Meriç, "Beni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim; kendimi 94 yaşında değil, 4 yaşında gibi hissettirdiniz" diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA