Kaynak: AA

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, 20 Şubat'ta Ankara 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak olmanın sevincini yaşıyor. Urfa 'nın 1920'de Fransız işgalinden kurtarılmasına öncülük eden ve "12'ler" olarak bilinen kişiler arasında yer alan Hacı Mahmut Mollazade Mahmut Efendi'nin gelini Özbay, hayatının ikinci asrını yaşıyor.En küçüğü 65, en büyüğü 80 yaşında 7 çocuk ile 42 toruna sahip Özbay, 48 yıl önce eşini kaybettikten sonra büyük kızının bir üst katındaki evde tek başına kalıyor.Yemeğini ve evinin her işini kendisi yapan Özbay, zaman zaman da park ve bahçede vakit geçiriyor. Mustafa Kemal Atatürk 'ten Recep Tayyip Erdoğan 'a kadar 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Özbay, şimdi farklı bir heyecan yaşıyor.Özbay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının daveti üzerine 20 Şubat'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmaya hazırlanıyor.Urfa'nın kurtuluşuna tanıklık ettiŞükriye Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urfa'nın 1920'de Fransız işgalinden kurtarıldığı günleri hatırladığını söyledi.O dönem Urfalıların Fransızlara karşı verdiği mücadeleyi anlatan Özbay, "Tam harbe girdiler, Fransızlar ilk önce Urfalılar teslim oldu sandı ama o zaman babam ve beraberindeki 12 kişi öncülüğünde halkımız Fransızlara güzel bir oyun etti. Bir gecede onların silahını alıp, Urfa'yı Fransız işgalinden kurtardılar." dedi.Özbay, astsubay babasının, Çanakkale Savaşı'nda ayağı ve göğsünden yaralanarak gazi olduğunu da kaydetti."Eskiden valiyi bile kimse göremezdi"Özbay, eskiden yokluk dolu zor günler geçirdiklerini ifade etti.İnsanların şimdilerde bolluğun kıymetini bilmediğini anlatan Özbay, "Sonradan doğanların şansları iyiymiş, keşke ben de şimdi dünyaya gelseydim." diye konuştu. Türkiye 'nin 12 cumhurbaşkanını da gördüğünü dile getiren Özbay, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın yanına gideceğim için mutluyum. Onun sağlığını sıhhatini soracağım. 'Allah başımızdan eksik etmesin, Allah ömrünü uzatsın' diyeceğim. Eskiden kimse cumhurbaşkanının yanına yaklaşamazdı hatta valiyi bile kimse göremezdi. Şimdi Erdoğan çoluğun çocuğun içinde. Allah onu yormasın. Allah'a emanet olsun istiyorum.""Hayatı akışına bırakın"Özbay, sağlığından dolayı sürekli Allah'a şükrettiğini de söyledi.Hayatın adeta bir an gibi gelip geçtiğini belirten Özbay, insanların bu dünyaya çok fazla kıymet vermemesi gerektiğini ifade etti.Uzun ve sağlıklı ömrünü doğal gıdalarla beslenmeye borçlu olduğunu anlatan Özbay, "Bir insan kendini hayatın akışına bırakmalıdır, bırakırsa ömrü iyi geçer. Ama kendi kendine 'Şu böyle, bu böyle olmuş' derse hayatını helak eder. Vücudunu hırpalamayacaksın, yoksa bitersin." dedi.Özbay'ın 80 yaşındaki kızı Emine Özbay ise annesiyle keyifli zaman geçirdiklerini kaydetti.Annesiyle her yere gittiğini bildiren Özbay, "Anemle kahvaltıya, gezmeye, taziyelere gidiyoruz. Gezmediğimiz yer yok. Annem konuştukça açılıyor, rahatlıyor. Yemekleri çok güzel yapar. Kendi yemeğini kendisi yapıyor. Çiğ köfteyi çok güzel yoğurur, elinin lezzeti başkadır." şeklinde konuştu.