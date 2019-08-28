Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık çınarların röntgeni çekiliyor. Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyelerinin Akustik Tomografi Röntgeni teknik ekipmanları ile başladığı çalışmalara, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katılarak yerinde inceledi.

BAŞKAN, AKADEMİSYENLERDEN BİLGİ ALDI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve diğer uzmanlar, İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki teknik çalışmalarına bugün başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da başlanan çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, akademisyenler Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Dündar ve Ormancılık Meslek Yüksek Okul Müdürü Doktora Öğretim Üyesi Ahmet Hakyemez'dengerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"TARİHİ ÇINARLARI BİLİMSEL BAKIŞ AÇISIYLA YAŞATACAĞIZ"

Akustik Tomografi Röntgenleme çalışmalarını yerinde inceleyen ve akademisyenlerden bilgi alan Başkan Büyükakın, "Bilindiği üzere geçmiş günlerde, İzmit Yürüyüş Yolu'nda talihsiz bir kaza yaşanmış ve tarihi çınar ağaçlarından birisi devrilmişti. Yaşanan bu olay, ağaçlarımızın sağlık durumu hakkında daha detaylı bir inceleme yapma konusunda bizi harekete geçirdi. Yürüyüş yolumuzda 1800'lerin sonunda dikilmiş toplamda 81 tescilli ağaç bulunuyor. Zaman içerisinde bu ağaçların incelenmesi gerekiyor. Bizde bu işi ehline teslim etmemiz gerekiyordu. İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyesi hocalarımız buradaki ağaçların taramasını yapıyor. Burada tıpkı insanlarda olduğu gibi ağaçlarımızın da ultrasonu çekiliyor. İçeride herhangi bir çürüme veya sorun var mı bunlara bakılıyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra tedavi safhasına geçilecek. Sadece gövde değil kök ve dallarda da incelemeler yapılacak. Böylelikle hem bu tarihi çınarları bilimsel bir bakış acısı ile yaşatmış olacağız hem de çevreye yaşatabileceği riski ortadan kaldıracağız. İnsanlarımızın burada rahat bir şekilde yürüyebilmesini kendilerine duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ MUHTEŞEM BİR REKREASYON ALANIDIR"

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, "Kocaeli zannedildiği gibi bir sanayi şehri değil, evet sanayide baş şehir ama alan olarak bakıldığında Kocaeli'nde sanayinin kapladığı alan yüzde bir buçuktur. Kocaeli'nin yüzde 50'si ormandır. Kocaeli'nin yüzde 29'u tarımsal arazidir. Şehrin 10-15 km dışarısına çıktığınızda sizi muhteşem bir doğa karşılar. İki tane denizi bir tane gölü vardır. Kocaeli muhteşem bir rekreasyon alanıdır. Kocaeli bütünsel anlamda muhteşem bir parktır. Ormanya ile de biz bunu taçlandırdık. Ben bütün Türkiye'yi burayı görmeye davet ediyorum. Kocaeli sanayi şehri, gri şehir gibi düşünülen algıların, gelip görüldüğünde yıkılacağını düşünüyorum" dedi.

"ZARAR VERMEDEN İÇ YAPISAL DURUMLARINI GÖRÜNTÜLÜYORUZ"

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As, "Biz Kocaeli'ne başkanımızın da daveti üzerine buradaki tarihi ağaçların mevcut durumları ile ilgili araştırma çalışması için geldik. Çevre şartlarından dolayı ağaçlarda da belli zamanlarda stres oluşmaktadır. Yaşa bağlı olarak da içeriden çürümeler ve kovuklaşmalar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda ağaca zarar vermeden bu olumsuzlukların ortaya çıkarılabilmesi önem taşıyor. İşte bu yöntemlerden birisi de Akustik Tomografi yöntemidir. Bu yöntemle ağaca zarar vermeden iç yapısal durumun görüntüsünü elde ediyoruz" dedi.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ACISINDAN RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Dündar, "Burada bulunduğumuz yer İzmit için çok önemli bir cadde. Buradaki ağaçlar yoğun nüfusun geçtiği yer olduğu için can ve mal acısından risk teşkil edebiliyor. Buradaki çalışmanın ön önemli faydalarından birisi de bu riski ortaya koyabilmektir. Can ve mal acısından tehdit oluşturabilecek ağaçların tespit edilmesidir. Yapılacak olan inceleme ve bakımlarla bu tehdidin ortadan kaldırılması amaçlanıyor" şeklinde konuştu.

"BELEDİYELERİMİZ DOĞRU ADIMLAR ATIYOR"

Ormancılık Meslek Yüksek Okul Müdürü Doktora Öğretim Üyesi Ahmet Hakyemez, "Ağaçlarında insanlar gibi sağlık sorunları olabiliyor. Şehir içerisindeki ağaçlarımız ciddi olumsuz koşullar altında bulunuyor. Yapılan alt yapı çalışmaları, şehrin olumsuz birçok durumu ağaçları etkiliyor. Yüz yıllık ve daha büyük olan, bizim için vazgeçilmez olan ağaçlarımızın yaşam ömrünü uzatmak için çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Ağaçların korunması ve yaşatılması konusunda belediyelerimiz daha da bilinçleniyor ve daha doğru adımlar atıyorlar" dedi.

AĞAÇLARIN AKUSTİK TOMOGRAFİ CİHAZI İLE RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolu'nda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceği kanısına varıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile işbirliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılan işbirliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolu'ndaki asırlık ağaçlarda yapılacak olan tedaviler sonucunda ağaç devrilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TESCİLLENEREK, KORUMA ALTINA ALINDI

İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, kent sakinlerine nefes aldırıyor. 1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu an Yürüyüş Yolu'nun her iki yanına diktirilen çınar ağaçları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, koruma altına alındı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan çınar ağaçlarının gölgesinde vakit geçirenler, dev ağaçların oluşturduğu koridorda yürüyüp, banklarda oturarak zaman geçiriyor.