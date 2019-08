Asırlık çınarların tomogrofisini çekiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki asırlık dev çınar ağaçlarının tomogrofileri çekiliyor. Böylelikle hastalıkları ve çürümeleri tespit edilecek olan ağaçlar, tedavi edilecek.Geçen 19 Haziran tarihinde İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki asırlık çınar ağaçlarından birinin devrilmesi üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden yardım istedi. Prof. Dr. Nusret As ve Prof. Dr. Türker Dündar'ın başkanlığındaki 5 kişilik ekip, İzmit'e gelerek, ağaçların iç yapısındaki bozuklukları tespit etmek için çalışma başlattı. Ağaca zarar vermeden yapılan Akustik Tomografi yöntemini kullanan akademisyenler, gözle görülmeyen çürümeler ile hastalık gibi etkenleri tespit ederek, tedavi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiye verecek.'ÇINAR AĞAÇLARI 1880 YILLARI SONUNDA DİKİLMİŞ'Çalışmayla ilgili bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şunları söyledi:"Geçtiğimiz günlerde burada talihsiz bir durum olmuştu. Bir çınar ağacımız devrilmişti. Allah'a şükür hiçbir can kaybımız olmadı. Ama o süreç bizi burada daha detaylı bir araştırma yapma konusunda harekete geçirdi. Bu ağaçlar 1880'li yılların sonunda dikilmiş ağaçlar. 81 tane tescilli ağaç var. Tabi zaman içerisinde bunların düzenli olarak incelenmesi gerekiyor. Bu işi ehline teslim etmemiz gerekiyordu. İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyesi hocalarımız, doktorasını hazırlayan arkadaşlarımız ve öğretim üyelerimizden oluşan 5 kişilik ekip buradaki ağaçların taramasını yapıyor. Kendileri teknik detaylarını vereceklerdir ama tıpkı bizim çektirdiğimiz filmler gibi bu ağaçların tomografisi çekiliyor. İçerisinde herhangi bir sorun var mı, çürüme var mı? O tespit ediliyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra tedavi safhasına geçilecek."'TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMİ KULLANIYORUZ'İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As da "Bu tarihi ağaçların mevcut durumları hakkında bir araştırma, inceleme yapmak için geldik. Çevre şartlarının değişmesine bağlı olarak ağaçlarda da zaman içerisinde stres oluşmakta. Yaşa bağlı olarak da içeriden çürümeler, kovuklaşmalar meydana geliyor. Bunların ortaya çıkarılması için çok değişik yöntemler var. Ağaca zarar vermeden bunların ortaya konması çok önemli. Dolayısıyla tahribatsız test yöntemi dediğimiz, yöntemleri kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de akustik tomografi yöntemi. Bu yöntem ile ağaca zarar vermeden iç yapısal durumunun görüntüsünü elde ediyoruz. Ona göre çürümenin durumunu anlıyoruz ve bununla ilgili yapılabilecek tedavi ya da varsa başka alınabilecek önlemleri inceliyoruz" şeklinde konuştu.