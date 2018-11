Asırlık Hayatında İlk Kez Doğum Gününü Kutladı

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:03



HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Cumhuriyet'in ilanıyla ailesiyle Rodos'tan Antalya'ya gelen 97 yaşındaki Nigar Kiracıoğlu için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.Haşim İşcan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kiracıoğlu, renkli bir kişiliğe sahip. İtalyanlar döneminde Rodos'ta dünyaya gelen ancak erkek kardeşinin İtalyan ordusunda asker olmaması için ailesiyle Türkiye'ye göç eden Kiracıoğlu, asırlık hayatını AA muhabirine anlattı.Nüfus cüzdanına Türkiye'de sahip olduğunu, bu nedenle de doğum tarihinin nüfus cüzdanında 1921 yazdığını anlatan Kiracıoğlu, yaşının birkaç yıl daha büyük olduğunu ifade etti."Nüfusta kaç yazarsa yazsın ben yaşıyorum ya..." diyen Kiracıoğlu, 17 yaşında yaptığı evlilikten 2 oğlu ve bir kızı olduğunu, 1996'da büyük oğlunu, bir yıl sonra eşini ve geçen yıl da küçük oğlunu kaybettiğini söyledi. Sevdiklerinin tek tek gittiğini vurgulayan Kiracıoğlu, çocuklarından 6 torunu bulunduğunu, en büyük torununun ise 54 yaşında olduğunu belirtti.Gezmeyi ve gülmeyi çok sevdiğine değinen Kiracıoğlu, "Takı takmayı, renkli kıyafetler giymeyi ve her zaman beni güldüren insanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Sanırım gülmek ömrümü uzatıyor." ifadesini kullandı.Kiracıoğlu, sağlığının çok iyi olduğunu, sadece arada sırada midesinden rahatsızlandığını kaydederek, "100'lük dişim de çıkıyor. Yeni dişlere sahip olacağım." dedi."Asırlık ömrümde böyle cumhurbaşkanı görmedim"Gündemi yakından takip eden Kiracıoğlu, mutlaka haber kanallarını izlediğini dile getirdi. Hayattan hiçbir zaman kopmadığına işaret eden Kiracıoğlu, "Hafızam da çok kuvvetli. Üç dilde alfabeyi biliyorum, ülkemdeki tüm cumhurbaşkanlarını, kentimdeki belediye başkanlarını bilirim." diye konuştu.Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye'nin her dönemine şahit olduğunu anlatan Kiracıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise koyu bir hayranı.Ülkede ve Antalya'da yapılan her türlü hizmeti takip ettiğini aktaran Kiracıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz neler yaşadık bu ülkede. Karne ile ekmeklerimizi alırdık. Bakkaldan bir şey alacağımızda uzun kuyruklar oluşurdu, saatlerce beklerdik. Memurlar ile işçiler arasında ayrım vardı, işçiler memurların giydiği kıyafeti giyemezdi. Bugün her şey evimize geliyor. Erdoğan, çok güzel hizmetler yapıyor. Bir asırlık ömrümde böyle cumhurbaşkanı görmedim. Hastalandım, çocuklarımdan yardım beklerken, imdadıma Menderes Türel yetişti. Hastanede ilgilendiler, evimde ilgileniyorlar.""Gelecek yıl tekrar bekliyorum"Asırlık hayatında hiç doğum günü kutlamayan Kiracıoğlu'na Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ve mahalle sakinleri bir sürpriz doğum günü partisi düzenledi.Anılarını yansıtan fotoğrafları arkasına alan Nigar Kiracıoğlu, üzerinde Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı yaş pastasındaki mumları üfledi. Duygulu anlar yaşayan Kiracıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kendisine öz oğlu gibi davrandığını belirterek, "Menderes bizi sahipsiz bırakmadı. Allah'ım hem Erdoğan'a hem Türel'e benim gibi uzun ömürler versin diye dua ediyorum." dedi.Kendisine verilen hediyeleri ise büyük bir heyecanla açan Kiracıoğlu, gelecek yıl tekrar doğum günü sürprizi beklediğini sözlerine ekledi.Üstündağ da Türel'in yurt dışında olması nedeniyle doğum günü etkinliğine katılamadığını söyledi. Belediye olarak sadece yaşlıların sosyal ihtiyaçlarının giderilmediğini, hayatın her alanında onları yalnız bırakmadıklarını anlatan Üstündağ, "Nigar teyzemizin doğum gününü kutluyoruz, ona daha sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.