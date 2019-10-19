Haberler » Güncel » Asırlık kavak ağacına kesim kararı

Asırlık kavak ağacına kesim kararı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi Haydar Çavuş Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesimine karar verildi.

19.10.2019 15:20Asırlık kavak ağacına kesim kararı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi Haydar Çavuş Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesimine karar verildi.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşuna tanıklık eden ve gözde tarihi yapılarından biri olan Haydar Çavuş Camisi'nin ön bahçesinde bulunan asırlık kavak ağacı için can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesim kararı çıktı. Bandırma Orman İşletme Şefliği'nin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda, kavak ağacının dip kısmından çürümeye başladığı, tescilli yapının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınarak kesilmesi istendi.

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği'nin yazısı üzerine konuyu inceleyerek isteği yerinde buldu. Ağacın kesilmesi yönündeki talep Bandırma Belediyesi'ne iletildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14 Abana'da "kestane kebap" etkinliği
17:14 ERDOĞAN ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARI KAMUOYUNU İSLAM'DAN SOĞUTMAYA ÇALIŞIYOR (aktüel...
17:13 Kayseri bakan akar şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
17:06 Emektar muhtarlar unutulmadı
17:12 Kayseri'de DEAŞ operasyonu 6 gözaltı
17:11 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı
17:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık"
19.10.2019 17:16:12