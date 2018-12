Asırlık Kuş Pazarı Binlerce Kuş Severi Bir Araya Getiriyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:52



10 Aralık 2018 Pazartesi 09:52

BURSA'da 100 yıllık kuş pazarı, ülkedeki bir çok kuş severi tek bir çatı altında topluyor. Merinos Kapalı Pazar Yeri'ndeki yüzlerce kuş satıcısının tezgah açtığı pazara hafta sonları binlerce ziyaretçi geliyor. İlk kez yaklaşık 100 yıl önce kurulmaya başlanan pazar, o tarihten bu yana kuşa ilgisi olanları burada buluşturuyor. Güvercin, tavuk, horoz, hindi, kanarya gibi bir çok yaygın türün yanında pazarda özel ırk güvercinler ve az bulunan diğer kuş türleri de yoğun ilgi görüyor. Pazara her hafta binlerce ziyaretçi geliyor. Türkiye 'nin en eski kuş pazarı olma özelliğini taşıyan pazarda Bursa 'ya ait olan cins kuş türleri de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Pazarda çok farklı bir atmosferin olduğunu söyleyen kuş meraklısı Göksel Bayrak, "Burada neredeyse 3 bin kişi var. Pazar, Bursa'da çok farklı bir kültür. Kuş pazarının ise Bursa'da bilinen 100 yıla yakın bir tarihi var. Pazar günleri kurulan bu pazarda, dünyada bulunan süs güvercini türlerinin neredeyse tamamı, kümes hayvanları, farklı tür ve görünüşlerdeki ilgi çekici horoz, tavuk, hindi gibi hayvanlar, muhabbet, kanarya gibi kuş türleri ve kuşçuluk için gerekli malzemeler yer alıyor. Sabah saat 05.00 gibi tezgahlar kuruluyor ve ilk ziyaretçiler geliyor, öğleden sonraya kadar burada yoğunluk devam ediyor. İnternetten hayvan satışlarının yasaklanmasıyla buraya ilgi de arttı. Alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar kuş adına istediği her şeyi burada bulabiliyor" dedi.YABANCI ELÇİLERE HEDİYE VERİLEN HÜNKARİ KUŞU ÜREMEMESİ İÇİN ERKEKLERDEN SEÇİLİRDİPazarda 10 yılı aşkın süredir tezgah açan kuş yetiştiricisi Nihat Kayabaşlı, "Hünkari kuşları, 'satinette' ve 'blondinette' olarak ikiye ayrılır. Bu kuşlar Osmanlı dönemine ait çok eski bir kuştur. Tarihte, Manisa 'da saray dışında beslenmesi yasak olan bir türdür. Saraydan kaçan bu tür bir kuşu halktan birinin yakalayıp saraya götürmemesi halinde idama kadar cezası varmış. Yurt dışından gelen elçilere ise hediye olarak üremesine engel olmak amacıyla yalnızca erkek cinsi hediye edilirdi. Fakat Osmanlı'nın yıkılış dönemlerinde kaçırılan kuşlar üretilmek için yurt dışına götürüldü. Osmanlı'da bulunan ırk yurt dışında yapılan çalışmalarda değiştirildi. Bu kuşun meraklılarının en büyük kulübü Amerika 'dadır ve yıllardır bu anlamda Kuveyt ile yarışmalar düzenlenir. Kuşun en gözde ırkları ise şu an Almanya ve Hollanda 'dadır. Yani yurt dışında yapılan çalışmalarla tarihte bizim olan kuş türünü geliştirip kendi türleriymiş gibi gösteriyorlar. Fiyatları ülkemizde özelliklerine göre 50 lira ile 10 bin lira arasında değişmektedir. Biz de ise şu an fiyatı 3 bin lira civarında" dedi. - Bursa