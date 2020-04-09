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Asırlık lezzet; nohut kahvesi

Asırlık lezzet; nohut kahvesiÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde, 1'inci Dünya Savaşı sırasında yokluk nedeniyle ithal edilemeyen kahvenin yerine kavrulup, öğütülerek yapılan nohut kahvesi, bir asır sonra da lezzetiyle damakların vazgeçilmez tadı olmaya devam ediyor.

09.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:19
Asırlık lezzet; nohut kahvesi

Asırlık lezzet; nohut kahvesi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde, 1'inci Dünya Savaşı sırasında yokluk nedeniyle ithal edilemeyen kahvenin yerine kavrulup, öğütülerek yapılan nohut kahvesi, bir asır sonra da lezzetiyle damakların vazgeçilmez tadı olmaya devam ediyor. Köyde kahvehane işleten Cemil Kısa (50), nohut kahvesinin sadece köylerinde yapıldığını ve ziyaretçilerden de büyük talep gördüğünü söyledi.

1'inci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan kıtlık nedeniyle kahve ithal edilemediğinden Çanakkale bölgesinde nohut kavrularak, öğütüldükten sonra kahvesi yapıldı. Aradan geçen bir asra rağmen bu lezzet, nüfusu 160 olan Biga ilçesinin Işıkeli köyündeki kahvehanelerde yaşatılıyor. Turistik bir köy olan Işıkeli'ni gezmeye gelen turistler de köydeki üç kahveden birinde soluklanıp, asırlık nohut kahvesinin tadına bakmadan dönmüyor.

Nohut kahvesinin ortaya çıkışı ve yapılışını anlatan kahvehane işletmecisi Cemil Kısa, "Kahvemizin çıkış tarihi 1915'lerde, kahvenin ithal edilemediği o yokluk dönemleridir. Bizim dedelerimiz de o zevkten mahrum kalmamak için nohudu kavurup kahve haline getirmiş ve içmeye başlamış. Biz de nohut kahvesi geleneğini günümüze kadar taşıdık. Çanakkale bölgesinde o zamanlar nohut kahvesi varmış. Ama artık sadece bizim köyümüzde biz yapıyoruz. Çok talep var. İnsanlar geliyor merak edip içiyor. Tadını beğenince paketle alıp götürüyorlar nohut kahvesinden" dedi.

Kahvede yapılan nohut kahvesinin fincanı 2,5, yarım kiloluk paketi ise 10 TL'den satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Biga, Güncel
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