Asırlık Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesini Unutamıyor

Kayseri
'nin Develi
ilçesinde yaşayan 8 çocuk, 29 torun sahibi 101 yaşındaki Ayşe Güler
, Birinci Yaşlılık Şurası kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmesini unutamıyor.
İlçenin kırsal mahallelerinden Yeniköy
'de 59 yaşındaki oğlu Cuma Güler ile birlikte yaşayan asırlık çınar, ilerlemiş yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını gördüğü mutlu bir hayat yaşıyor.
Tarım ve hayvancılık yaparak büyüttüğü çocukları ile torunlarının yanında hayatına devam eden Güler, kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayıp, günlük işlerini yapabiliyor.
Bütün hayatını doğduğu bu mahallede geçirdiğini, asırlık hayatına çok şey sığdırdığını anlatan Ayşe Güler, AA muhabirine, 1918 yılında dünyaya geldiğini, 2 çocuk annesi ablasının hastalanarak ölmesinin ardından, ailesi tarafından ablasının eşi ile küçük yaşta evlendirildiğini söyledi.
Zor şartlarda çocuklarını büyüttüğünü ifade eden Güler, "15 yaşında gelin oldum, 50 seneden fazla rahmetliyle birlikte yaşadım. Rahmetli öleli 29 sene oldu. Yokluk, kıtlık gördük. 6 çocuk büyüttüm. Rahmetlinin ilk eşi benim bacım olurdu. 2 çocuğu vardı. Rahmetli babam o ölünce yerine beni verdi. Bu çocuklara el yumruğu vurulmasın diye beni verdi. O günler geldi geçti, hastalık çektik, eşim de hastalandı öldü." diye konuştu.
"Sağlıklı beslenin, ömrünüz uzun olsun"
Eskiden yokluk yaşandığını ve bazen kuru ekmek dahi bulamadıklarını belirten Güler, şunları söyledi:
"Şimdi her şey var. Eskiden bulursak süt yoğurt yerdik. Kuru ekmek yiyerek o günleri geçirdik. Dağlara taşlara yürüyerek gider gelirdik. Neler çektik, eşek at bulamazdık. Kıtlık geldi, ekmek bulup yiyemiyorduk. O günlerimiz geldi geçti, bugünlere şükür. Tarlayı ekerdik, biçerdik, öküzle sürerdik. Çok yokluk gördüm. Çocuklarımı sırtımda taşıdım, tarlada iki ot bulacam da, yemlik, onlara yedirecem diye çok günlerim geçti."
Eski Türkiye'ye oranla şimdi her şeyden bol bulunduğunu kaydeden Güler, "Şimdi iyi, 'şükürler olsun' her şey var. Gelinim getirip önüme koyuyor. Yiyecek de var, içecek de var." ifadelerini kullandı.
Uzun ve sağlıklı geçen ömrünü doğal gıdalara borçlu olduğunu ifade eden Güler, yaşamı boyunca tereyağı, süt, yoğurt, pekmez, yumurta, taze sebze ve meyve tükettiğini vurgulayarak, "Sağlıklı ve doğal beslenin, ömrünüz uzun olsun. Ben sağlığımı buna borçluyum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın misafiri oldu Beştepe
Millet ve Kongre Merkezi'nde geçen ay gerçekleştirilen Birinci Yaşlılık Şurası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu anımsatan Güler, duygularını "Cumhurbaşkanı beni çağırdığı için çok mutlu oldum. 'Cumhurbaşkanım, işin gücün rast gelsin, senin yüzünden bir ekmek yiyoruz' dedim. 'Ömrün uzun olsun' dedim, kendisini kucakladım. O da elimi öptü, kucakladı." diyerek dile getirdi.
Cumhurbaşkanı, Ayşe Güler, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA