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Asırlık nine 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına fidan dikerek destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım saat 11: 11'de gerçekleşen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına 100 yaşındaki Gülizar Polat da fidan dikerek destek verdi.

12.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:24Asırlık nine 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına fidan dikerek destek verdi
Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım saat 11: 11'de gerçekleşen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına 100 yaşındaki Gülizar Polat da fidan dikerek destek verdi.

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde ilçesinde 20 bin fidan toprakla buluşturulurken, 100 yaşındaki Gülizar Polat da kampanyaya fidan dikerek destek oldu. 100 yaşındaki Gülizar Polat "18 yıl önce vefat eden eşim Abdullah'ın hayrına "Allah için diktim, gölgesinde kim oturursa sevabını alacak Allah için diktim. Abdullahım senin için devlet dikti Allah çok versin devlete, her gün su dökeceğim buraya" dedi.

Gülizar Polat ile birlikte fidan diken Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın organizasyonunda 81 İlde 959 İlçemizde 11 Milyon fidan toprakla buluştu. Bu kapsamda bizde Develi ilçesi olarak 20 bin fidanı toprakla buluşturduk. Kabaklı köyünde yaşayan Gülizar teyzemizin de bir dileği oldu oğlu Selehattin vasıtasıyla. 2 tane fidan dikerek bende bu kampanyaya katılmak istiyorum dedi. Bizde onu kırmadık Kabaklı köyümüze geldik şimdi Gülizar teyzemizle 2 tane fidan diktik. Bir tanesi kendisi adına bir tanesi de 18 yıl önce rahmetli olan eşi adına diktik. Peygamber efendimizin 'yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi 1 fidan dikin' hadisi gereğince Gülizar teyzemiz bu 2 fidanı dikerek peygamber efendimizin hadisini bize en iyi şekilde göstermiş oldu. Kendisinden Allah razı olsun kendisine sağlıklı mutlu huzurlu uzun ömür diliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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