04.07.2019 19:01
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Asırlık nineye doğum günü sürprizi

Asırlık nineye doğum günü sürprizi

Sinop'un Ayancık ilçesinde 100 yaşına giren Fatma Özdemir'e, Ayancık Devlet Hastanesi doktorları ve personelleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 100 yaşına giren Fatma Özdemir'e, Ayancık Devlet Hastanesi doktorları ve personelleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Fatma Özdemir'in 100 yaşına girmesi sebebiyle doğum gününün kutlanması için hastane yönetimi ve personeli tarafından hazırlık yapıldı. Tedavi gördüğü odada ziyaret edilerek, sürpriz bir pastayla doğum günü kutlanan Fatma Özdemir, duygulu anlar yaşadı. Özdemir, doğum günü pastasını üfledikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Zeynep Ergenç, "Bugün yaşına giren Fatma teyzemize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz. Onları mutlu etmek, mutlu görmek, bizleri daha çok mutlu ediyor" dedi.
(Yunus Celal Araz/İHA)
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, Güncel

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