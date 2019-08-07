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Asırlık nineye doğum günü sürprizi

Adıyaman'da yaşayan Tutu Çiriş, 102. doğum gününü kaldığı bakım merkezinde kutladı.

07.08.2019 16:43 Asırlık nineye doğum günü sürprizi
Adıyaman'da yaşayan Tutu Çiriş, 102. doğum gününü kaldığı bakım merkezinde kutladı.
Özel Yaşlılar ve Engelliler Bakım Merkezinde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Tutu nineye, merkezin çalışanları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.
Kendisi için yaptırılan pastanın mumlarını üfleyen Tutu nineyi doğum gününde oğlu, kızı ve torunları da yalnız bırakmadı.
Tutu Çiriş'in oğlu Mehmet Mustafa Çiriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin 5 yıldır merkezde yaşadığını söyledi.
Bakım merkezi çalışanlarının annesine özveriyle baktığını ifade eden Çiriş, "Biz annemize yaşlı olduğu için yeterince bakamadık. Annemin daha önce doğum gününü hiç kutlamamıştık. İlk defa yaş gününü kutluyoruz." dedi.
Merkez müdürü Ali Özkan da "Ninemizin hayatı boyunca hiç doğum günü kutlaması yapmadığını öğrendik. Ninemiz 102 yaşına girdi. Kendisini mutlu etmek istedik. Doğum gününü kutladık ve çok mutluyum." dedi.
Mutluluk gözyaşları döken 102 yaşındaki Tutu Çiriş, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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