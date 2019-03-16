Asırlık "Roket"

“Bazen Ronnie’nin finallerdeki oyununu izlersiniz ve ‘Bu durumda ben olsaydım ne yapabilirdim?’ diye düşünürsünüz. Bazen de ‘Bu durum pek de iyi bir şey değil’ dersiniz… Ne yazık ki, bugün karşılaştığım şey bu! Muhtemelen iki veya üç yılda bir böyle bir final oynuyor ve bugünkü oyunuyla dünyadaki hemen hemen her oyuncuya karşı muhtemelen 10-1 gibi bir skorla kazanırdı. Bu nedenle, masada kalmak için gerçekten çok efor harcadım. Sadece 3 hata ile 10 oyun kaybettim! Elimden gelecek hiçbir şeyin olmadığı beş veya altı oyun kazandı.” (Neil Robertson, 2019)



Bir sporu tartışırken onu en iyi kimin icra ettiğini belirlemek hiç kuşkusuz öznel bir olgu. Bireysel istatistikler, ödüller ve şampiyonluklar, sporu takip edenler için en iyinin belirlenmesinde kayda değer ölçütler. Sporun içindekilerin -diğer bir deyişle profesyonel sporcuların- rakipleri hakkındaki yorumları da bu tartışmayı kimi zaman aydınlatan, kimi zaman körükleyen önemli dayanak noktaları.



Yazının başında görüşlerine yer verilen Neil Robertson da snooker tarihinin en iyilerinden biri. Kimilerine göre Britanya Adası’nın dışında bu sporu en iyi yapan sporcu kabul edilen Robertson; tarihte sadece 10 snooker oyuncusunun gerçekleştirebildiği Dünya Şampiyonası- Birleşik Krallık Şampiyonası-Masters üçlemesini gerçekleştiren ve çeşitli yıllarda snooker'ın zirvesine çıkmış saygıdeğer bir sporcu. Dahası, bu analizin temasını oluşturan 100’lük seriyi bir sezonda 100 kere yapabilen tarihteki tek oyuncu. İşte böyle bir sporcunun Ronnie O’Sullivan ile finalde karşılaşmanın hissettirdiği çaresizliğe dair yorumu, "en iyi" tartışmasına ışık tutan çok önemli bir kaynak.



Ronnie O’Sullivan -snooker camiasının verdiği isimle "Roket"- böylesine saygı duyulan bir karakter iken, kariyer kitabının altın sayfalarına bir de "1000 kez 100’lük seri gerçekleştiren ilk oyuncu" unvanını ekledi. Crucible’ın duvarında yedi şampiyonluğu resmedilen Stephen Hendry’i bu alanda geçebilir mi bilinmez ama 44 yaşına merdiven dayayan Roket’in durmaya hiç niyetinin olmadığı çok açık.











Neil Robertson, Mark Selby ve Judd Trump gibi isimlerin, onun 100’lük seri kategorisindeki dört haneli rekoruna ulaşıp ulaşamayacakları sorusu bir kenarda dursun, biz Ronnie'nin bu 100’lük serileri hangi şartlarda ve kimlere karşı yaptığını detaylıca inceleme zevkini tadalım.





Sezon, ay ve turnuva bazında





Ronnie O'Sullivan, 1999-2000 sezonundan günümüze kadar, iki sezon (2005-06, 2012-13) hariç her sezon en az 30 adet 100’lük seri gerçekleştirmeyi başardı.



Bu 100’lük serilerin çoğunu sıralama turnuvalarında yaptı. Kariyerinin en çok 100’lük serisine 2017-18 sezonunda imza atan Roket, o sezonki 74 serinin 62'sini sıralama turnuvalarında yaptı. Ronnie, diğer sezonların hiçbirinde toplam 100’lük seri sayısında 60 bandına ulaşamadı.



Beş kez kazandığı Dünya Şampiyonası ile yedi kez kazandığı Birleşik Krallık Şampiyonaları’nda toplam 285 adet 100’lük seri yaparak ulaşılması güç bir rekora imza attı. Yedi kez kazandığı Masters’ta toplam 100’lük seri sayısı 73 olarak görünen O'Sullivan, 2006-07 ile 2008-09 sezonlarında sekizer 100’lük seri yapma başarısı gösterdi.



Aylar bazında bakıldığında, Kasım (162) ile Nisan (142) aylarındaki 100’lük seri performansları diğer aylara kıyasla öne çıktı. Nisan için Dünya Şampiyonası en önemli etken olarak görünürken, Kasım ayında ise son yıllardaki Birleşik Krallık Şampiyonası ile Şampiyonlar Şampiyonası çok önemli rol oynadı.





Tur ve sonuçlar bazında





Seri inşasında en yüksek performansını son 16 turu maçlarında gerçekleştiren Ronnie O'Sullivan, 100’lük serilerinin en çok olduğu diğer turlar sırasıyla çeyrek final (152), yarı final (140) ve final (138) olarak görünüyor.



Son 16 turlarındaki 197 serinin 52’sini Dünya Şampiyonası’nda, 29’unu Masters'ta ve 25’ini ise Birleşik Krallık Şampiyonası’nda gerçekleştirdi.



Roket ayrıca 100’lük seri yaptığı maçların %80’inden fazlasını da kazanmayı başardı.





Rakip Bazında





Geride kalan 25 sezonda O’Sullivan’ın en çok 100’lük serisine maruz kalan snooker oyuncusu, 54 seriyle John Higgins. Higgins’e karşı ilk 100’lük serisini 1995 Britanya Açık finalinde 117'lik seriyle gerçekleştiren Ronnie, bununla birlikte finalde rakibine mağlup olmaktan kurtulamamıştı.



Beklendiği üzere Britanya kökenli rakiplere karşı daha fazla 100’lük seriye imza atan Ronnie, 1000 serinin yarısından fazlasını (505) İngiliz rakipleriyle oynarken; 171’ini ise İskoç oyunculara karşı gerçekleştirdi. Çinli rakipler ise 69 kez Roket'in 100’lük serisine maruz kaldılar. Ronnie bu serilerin 27’sini, son yılların en önemli Çinli oyuncusu Ding Jinhui karşısında gerçekleştirdi.





147 Puanlık Maksimum Serileri





Kariyerinde 15 kez 147'lik maksimum seriye imza atan Ronnie O'Sullivan, bu alanda da tarihin en başarılı ismi konumunda. Ronnie bu maksimum serilerin 14’ünü sıralama turnuvalarında; birini ise minör sıralama turnuvasında yaptı.



147'lik seri inşa ettiği 15 maçın 13'ünü kazanmayı başaran Roket için bu alanda en verimli dönem, toplamda 5 kez maksimum seri yaptığı Nisan ayı.



En çok "son 32" (5) ve "son 16" (4) turlarında maksimum seri gerçekleştiren Ronnie'nin final maçlarındaki tek 147’sini ise Ding Junhui'ye karşı 2014 Galler Açık’ın şampiyonluk frame'inde gerçekleştirdi.



1999-2000 ve 2007-2009 sezonları içinde birden fazla maksimum seri gerçekleştiren O'Sullivan, kariyeri boyunca imza attığı 15 maksimum serinin tamamını farklı rakiplere karşı yaptı.



Ronnie O'Sullivan'ın 1997 Dünya Şampiyonası son 32 turunda Mick Price’a karşı 5 dakika 20 saniyede yaptığı 147'lik seri ise, snooker tarihinin en hızlı maksimum serisi olarak kayıtlardaki yerini koruyor.



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Hazırlayanlar: Serhat Çetin, Arda Vatansever, Anıl Baran Doğan, Sencer Yücel. Birleşik Krallık, Dünya Şampiyonası, Maksimum, Spor

Kaynak: EuroSport.com