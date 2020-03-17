Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı
Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
17.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:46
Kütahya 'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamda, "İçişleri Bakanlığımızın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatları ile bugün itibarı ile belediyemize ait hamamlar geçici olarak hizmete kapatılmıştır. Halkımıza anlayaışları için teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA
Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamda, "İçişleri Bakanlığımızın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatları ile bugün itibarı ile belediyemize ait hamamlar geçici olarak hizmete kapatılmıştır. Halkımıza anlayaışları için teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam
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