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Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

17.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:46
Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı
Kütahya 'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamda, "İçişleri Bakanlığımızın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatları ile bugün itibarı ile belediyemize ait hamamlar geçici olarak hizmete kapatılmıştır. Halkımıza anlayaışları için teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

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