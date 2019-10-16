Asistan doktor, hastası tarafından jiletle boğazından yaraladı

Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde fizik tedavi biriminde gÃ¶revli asistan doktor Kadir SongÃ¼r (24), hastasÄ± B.K. tarafÄ±ndan jiletli saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Boynuna aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonrasÄ± hemen mÃ¼dahale edilen genÃ§ asistan doktorun hayati tehlikeyi atlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã–NCE TEHDÄ°T ETTÄ°

Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversite (Ä°KÃ‡Ãœ) Hastanesi Fizik Tedavi BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde meydana gelen olayda iddiaya gÃ¶re, geÃ§en hafta diz aÄŸrÄ±sÄ± nedeniyle geldiÄŸi hastanede, Asistan Dr. Kadir SongÃ¼r tarafÄ±ndan kendisine ilaÃ§ yazÄ±lan Bayram K., "YazdÄ±ÄŸÄ±n ilaÃ§ aÄŸrÄ±mÄ± geÃ§irmezse, o zaman gÃ¶rÃ¼rsÃ¼n" diyerek, hastaneden ayrÄ±ldÄ±.

JÄ°LETLE SALDIRDI

BugÃ¼n, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda SongÃ¼r'Ã¼n odasÄ±na girip, yanÄ±nda getirdiÄŸi jiletle saldÄ±rdÄ±. BoÄŸazÄ±ndan jiletlenip, kanlar iÃ§inde kalan Kadir SongÃ¼r'e, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanedeki meslektaÅŸlarÄ± ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±. Jiletin, koroner damara zarar vermediÄŸi, ancak derin kesik oluÅŸtuÄŸu bildirildi. Olay yerinden kaÃ§an Bayram K. ise polis ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±. ÅÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Vahim olay hakkında bilgi veren Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını ısrarla talep ediyoruz. Doktor arkadaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doktorumuza saldıran kişinin, hak ettiği cezayı alması anlamında her türlü hukuki desteği vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi konumundaki her kurum ve kuruluş bu yönde gerekli adımları atmalı, müeyyideleri hayata geçirmeli ve şiddetin kökünü kazıyıncaya kadar çalışmalar ciddiyetle sürdürmelidir" diye konuştu.

"BİR MİLİM DAHA KAYSA ŞAH DAMARI KESİLEBİLİRDİ"

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, "7/24 hizmet veren sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet artarak devam ediyor. Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu gün saat 15.10 sularında meydana gelen olayda Fizik Tedavi Asistanımız Dr. Kadir Songür hasta tarafından kesici bir aletle şah damarına yakın bölgeden kesilmesi vahşetin geldiği noktaya anlatma açısından çok önemlidir. Kesici alet bir milim daha kaysa doktor arkadaşımızın şah damarı kesilerek belki de hayatını kaybetmesine sebep olacak. Yıllardır söylüyoruz; sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkartılmalı. Görevi başındaki memura şiddet uygulayan kişi ve kişilere mutlaka hapis cezası getirilmeli. Hiçbir gerekçe sağlık çalışanına şiddet uygulamayı haklı kılmaz. Arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.