Haberler » 3. Sayfa » Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı

Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı kişi tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

16.10.2019 18:46

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi biriminde görevli asistan doktor Kadir Songür (24), hastası B.K. tarafından jiletli saldırıya uğradı. Boynuna aldığı darbe sonrası hemen müdahale edilen genç asistan doktorun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

ÖNCE TEHDİT ETTİ

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı.

JİLETLE SALDIRDI

Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Bayram K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Vahim olay hakkında bilgi veren Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını ısrarla talep ediyoruz. Doktor arkadaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doktorumuza saldıran kişinin, hak ettiği cezayı alması anlamında her türlü hukuki desteği vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi konumundaki her kurum ve kuruluş bu yönde gerekli adımları atmalı, müeyyideleri hayata geçirmeli ve şiddetin kökünü kazıyıncaya kadar çalışmalar ciddiyetle sürdürmelidir" diye konuştu.

"BİR MİLİM DAHA KAYSA ŞAH DAMARI KESİLEBİLİRDİ"

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, "7/24 hizmet veren sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet artarak devam ediyor. Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu gün saat 15.10 sularında meydana gelen olayda Fizik Tedavi Asistanımız Dr. Kadir Songür hasta tarafından kesici bir aletle şah damarına yakın bölgeden kesilmesi vahşetin geldiği noktaya anlatma açısından çok önemlidir. Kesici alet bir milim daha kaysa doktor arkadaşımızın şah damarı kesilerek belki de hayatını kaybetmesine sebep olacak. Yıllardır söylüyoruz; sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkartılmalı. Görevi başındaki memura şiddet uygulayan kişi ve kişilere mutlaka hapis cezası getirilmeli. Hiçbir gerekçe sağlık çalışanına şiddet uygulamayı haklı kılmaz. Arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı

Katip Çelebi, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR(16)
ADANA:zaten bu tür insanlarin gucu saglikcilara ve öğretmenlere yeter. aynısını emniyetin içinde polise,adliyenin içinde,savciya yada hakime yapabilrmi?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASABİ:ÇÖZÜMSÜZLÜK UZUN MUAYENE SÜRELERİ ŞİDDETİ DOĞURUYOR KULAĞIMDAKİ KAŞINTI İÇİN DOKTOR BENDEN İKİ FİLM ÇEKİLMEMİ İSTEDİ BUNUN İÇİN AYLAR SONRASINA GÜN VERİLDİ TEDAVİDEN VAZGEÇTİM KULAĞIM KAŞINDIKÇA OLANLARI ANIMSIYORUM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
:-:öyle bir tepeceksin ki bu psikopat geçinenleri yerin yedi kat dibine bir daha güneş yüzü görmeden hapsedeceksin toprağın dibine lan bir üniversiteli kolay mı yetişiyor bir doktorun yetişmesi kolay mı devlet onlar okusun diye avuç dolusu para döküyor hanzonun biri geliyor bana ilaç yazdın yazmadın yazacaksın la karışık pislik yapıp öldürecek seviyede yaralıyor buna hoş geldin denmeyecek malum ama cezası üst seviyeden olsun
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
FAKİR:burada bir sağlık bakanı olacaktı gören varmı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
CAGATAY:Bu haberde ki sağlıkçının karakterini bilemem fakat bazı doktorlar var ki, sen ona şifa bulmaya gidiyosun. . O senin yüzüne bile bakmadan sana alt sınıf muamelesi yaparak ilaç yazıp yolluyor. Sonuç olarak aynı acıları, aynı sorunları yaşamaya devam ediyosun. Tekrar tekrar gittiğinde de bi ultrasyon felan verseler bir ayı buluyor beklemek. En iyisi özel hastaneler. Veriyosun parayı alıyosun sağlığı.
Yayından Kaldır
2 7
Cevap yaz
HALİL:geçen hafta daha randevu almaya calıştığımız tarihe 10 hafta olmasına rağmen randevu yok dendi, sonra sorduk soruşturduk bi tanıdık vasıtasıyla selamını ileterek gittik randevuyu verdiler. bu nedir şimdi ? hastanelere sıkı denetimler ve şikayet sistemi getirilmeli.
Yayından Kaldır
13 3
Cevap yaz
DOĞRUCU DAVUT:şimdi bir cana kastetme olayı var, belliki olayı yapan da psikopat, bu olayı getirip nasıl şahsi kinine alet ediyorsun pes doğrusu
Yayından Kaldır
3 0
MUTİ:Görevi başında ölseydi şehit olurdu ne güzel, Cennette 72 huriyi kaçırdı birkaç milim ile
Yayından Kaldır
1 12
Cevap yaz
AD:Niye sen müslüman degilmisin sana vernesinler
Yayından Kaldır
1 0
AŞIK MAHOMİ:ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBES KALIR.
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:32 Ümraniye'de cila atölyesi alev alev yandı
20:26 Beylikdüzü'nde merdiven altı sporcu takviye ürünü atölyesine baskın
20:20 İstanbul'da, elindeki bıçakla 3 taksiciyi gasp eden şahıs tutuklandı
20:18 Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
20:15 Kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
20:10 Hükümet konağında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti
20:14 Sağanak yağış Kula'da sokakları göle çevirdi
16.10.2019 20:42:29