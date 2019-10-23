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Asistan doktora darp iddiası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tartıştığı asistan doktora yumruk attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

23.10.2019 12:42Asistan doktora darp iddiası
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tartıştığı asistan doktora yumruk attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, hastanede asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Yunus Yalçın, darbedildiğini belirten ve rapor almak isteyen Sedat E.'ye, muayene için sıra numarası alması gerektiğini söyledi.
Yalçın ile tartışmaya başlayan Sedat E, asistan doktora yumruk attı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen hastane polisi, zanlıyı yakaladı.
Darp raporu alan Yalçın'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sedat E. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Mehmet Yunus, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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