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Asistan doktora jiletli saldırı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

16.10.2019 17:36Asistan doktora jiletli saldırı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt semtindeki hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine gelen B.K, daha önce kendisini muayene eden asistan doktor Songür ile tartıştı.
MS hastası olduğu öğrenilen B.K, Songür'ü jiletle boğazından yaraladı. Mesai arkadaşlarınca tedavi altına alınan Songür'ün hafif yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaçan B.K'nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. Saldırgan, polis ekiplerince Karşıyaka ilçesinde gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Çelebi, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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