Asistan doktora jiletli saldırı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptıklarını, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabaların devam ettiğini belirterek, "Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'e yönelik gerçekleştirilen jiletli saldıraya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İzmir'de birçok suçtan sabıkası bulunan ve madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir kişinin, doktor Kadir Songür'e canice yaptığı saldırının herkesi derinden sarstığını belirten Koca, "İstediği ilacın yazılmamasını bahane ederek cana kıymaya kalkan kişiyi insan olarak kabul etmek mümkün değildir. Böyle kişilerin toplum içinde serbest dolaşması kabul edilemez. Kesici aletle boğazından yaralanan meslektaşımızın hayati tehlike içeren bu saldırıyı atlatmış olması tek tesellimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ömrünü insanlığa ve hayat kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, sözün bittiği yer olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptık, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Başta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olmak üzere tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA