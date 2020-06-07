Asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta kumaş boyama fabrikasında, delinen asit kazanının kokusundan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

07.06.2020 03:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 03:05
Kahramanmaraş'ta kumaş boyama fabrikasında, delinen asit kazanının kokusundan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş- Adana kara yolu üzerinde bulunan bir kumaş boyama fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 ton büyüklüğündeki plastik asit kazanı delindi. Dışarıya akan asitlerin dağılmasının ardından 3 işçi kokudan etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, rahatsızlanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.
Bölgede dağılan asitlerin temizlenmesi için çalışma yapıldı. Asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Onikişubat, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Haber
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Elazığ’da, ABD’nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Şırnak’ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Haber
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı Haber
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
ABD’de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Haberler››Güncel››Asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:41: Mali'de Fulani köyüne saldırı: 26 ölü - Haber 02:33: Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı - Haber 02:26: PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Haber 02:19: Kamerun yönetimi, gözaltındaki gazetecinin ölümünü teyit etti - Haber 02:15: Bakan Koca'dan balıkçılara 'sosyal mesafe' tepkisi: Rast gelmesin - Haber 00:39: Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı - Haber 00:19: Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti - Haber 20:38: Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı - Haberler 09:51: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü - Haberler