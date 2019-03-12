Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon'da düzenlediği mitinge Asiye Teyze'nin eleştirileri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanzim kuyrukları için "Varlık kuyruğu" demesini eleştiren Asiye Teyze, "Bu bizimle oynuyor, ben tımarhanelik oldum daha haber izleyemiyorum." dedi.

Asiye Teyze mitingde şu konuşmayı yaptı:

"BİLAL'DE ÖYLE AĞLIYOR MU?"

"Bizim derdimiz şimdi açlık, açız. Gençlerimiz boşta, iş istiyoruz aş istiyoruz. Anadolu konuşuyor yeter artık. Ben bir TIR şoförü gördüm ağlıyordu. Ben haberleri hiç kaçırmam. 'Arabalarımı satamıyorum, borç batağındayım' diye ağlıyordu. Acaba Bilal'de öyle ağlıyor mu?

"BU BİZİMLE OYNUYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Bu varlık kuyruğu.' Varlık kuyruğunda ben oturmak isterim. Bacak bacak üstüne atarım, derim ki 'Bana oradan 10 kilo soğan 10 kilo patates ver.' Bu bizimle oynuyor, ben tımarhanelik oldum daha haber izleyemiyorum. Gençler biz bittik, siz aklınızı başınıza toplayın. Aç kaldınız, işsiz kaldınız. Yavrularım bizim şeker fabrikalarımız kapandı, işçilerimiz sokaklarda. Bizim fabrikalarımız bitti, en son silah fabrikamız... Biz kendimizi neyle savunacağız, Filistin gibi olacağız. Ben köyde bir odun keser gelen düşmanın kafasına vururum. Ama şehirdeki neyle vuracak.

"DİNLEYE DİNLEYE BIKTIK"

Birde bize sorsunlar; bizden ne bekliyorsunuz? Aç mısınız tok musunuz? İşiniz aşınız var mı? Biz bunları dinleye dinleye bıktık, şu seçimler bitsin."

Asiye Teyze'nin konuşmalarına katılımcılar "Trabzon seninle gurur duyuyor" diyerek destek verdi.