Aşk Acısı Nedir? Nasıl Geçer ? Uzmanıyla Sohbet

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Yüzde yüz mutluluk diye bir şey yok. Ama aşk acısını çekenler bilirler ki kuyunun dibidir aşk acısı. Mutsuzluğun, kendini ve kaderi suçlamanın tavan yaptığı bir işkence şeklidir. Geçer! Ama geçip gidene kadar ne beyin kalır ne beden. En iyi zayıflama yoludur. "Sükünetle bekleyin geçecek" diyeceğim ama beklerken de yanar insan. Elif Şebnem Akal ile bu evreyi en az hasarla geçirmeniz için bir kısa sohbet yaptık. Bu kanal, bağımsız bir kanaldır. Keyfim ve kahyam ne isterse onu çekiyorum. "Dürüst" olmak temel prensiptir. İzleyiciye reklam yapılmaz, boş yere hiçbir şey övülmez! Gerçekten ürünü beğendiysem videosunu çekerim! Vlogger'larla aşık atılmaz. Bilinmeyen konularda ahkam kesilmez. Bazen küçük skeçlerle düşündürülür anlayan anlar, anlamayan kendi bilir. Hakaret edenlere cevap verilir. Herkes haddini bilir. . Neden kendi kozmetiklerimi şimdi çıkardım? Çünkü Zamanı geldi! Çünkü yıllardır "bunu sür bunu sürme" demekten yoruldum ve işte sana iyi bir kozmetik deme zamanım geldiği için bu serileri çıkardım. Ürünleri incelemek için www.aysenuryazicishop.com instagramdan takip için www.instagram.com/aysenuryazicikozmetikleri/