Aşk Adası'nda oyuncak ayının yanında cinsel ilişkiye giren çifte tepki yağdı
Aşk Adası programında yarışmacıların oyuncak ayı yanında ilişkiye girmesi ebeveynlerin tepkisini çekti.27.07.2019 16:34
Skandalların adresi Aşk Adası yarışma programı, son bölümüyle Anne babaları kızdırdı.
İLİŞKİDEN ÇOK OYUNCAK AYI DİKKAT ÇEKTİ
Yarışmada bir çiftin ilişkiye girerken kameranın bir süre çiftin yatağına sabitlenmesine, bazı izleyiciler tepki gösterirken çoğu izleyici çiftin yatak üstünde bulunan oyuncak ayının yanında ilişkiye girmelerini, çocuklara kötü örnek teşkil edeceğini söyleyerek tepki gösterdiler.
ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜN ÇAĞRISI
Bazı kullanıcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda çifte, ayıcığın önünde ilişkiye girerken çocukları düşünün çağrısında bulundu.
"ÇOCUĞUMA TRAVMA YAŞATTI"
Bir kadın ise televizyonda ilişkiye giren çifte kameranın sabitlenmesini, küçük çocuğuna programı izlerken travma yaşattığını söyledi.
Anne, Magazin
YORUMLAR (7)
M.EMİN GÖKDEMİR: Cinsel ilişkiler çok cok normal karşilaniyor ve açik açik destekleniyor çogu dizide.Ünlü diye bahsettiğiniz züppeler bütün pislikleri yapiyor normal görünüyor,ya acik açik zina yapilıyor sesimiz çikmiyor onun hayati diyoruz o zaman bize her sey revadir kusura bakmasin kimse.Ahlak diye bi sey kalmadı
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SİVASLI: ya siz annenizi ligin demi oynuyorsunuz cami hocası bile olsa güvenmem
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VATANDAŞ: Birkaç arkadaşıma okuttum onlarda anlamadı :D
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...............................: bu yorumu birisi tercüme etsin . salakça anlamsız . boş
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NİKLAUS: O nası çocuk la travmaya giriyo ayıcık var diye. İlişkiyi destekliyoda ayıcığın orda olmasınamı üzülüyo bu bebeler :))))
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TENEKE ADAM: Bize dert oldu , gavurun bilmem neyi . Yapmayın Allah''ınızı severseniz . . .
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İYİ Kİ: Sonra oyuncak ayıya da hallenmemişler
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