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Aşk Adası programında iki yarışmacı kanepede cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'nin skandallarıyla çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası'nda iki yarışmacı kanepenin üzerinde cinsel ilişkiye girdiler.

23.07.2019 17:09
Aşk Adası programında iki yarışmacı kanepede cinsel ilişkiye girdi

Her bölümüyle yüzlerce şikayet alan Aşk Adası yarışmasında iki yarışmacının kanepe üzerinde cinsel ilişkiye girmesi, tansiyonu daha da yükseltti.

KANEPENİN ÜZERİNDE İLİŞKİYE GİRDİLER

Aşk Adası programının yarışmacıları Curtis Pritchard ve Maura Higgins programda çift olduktan sonra sürekli samimi hareketler sergilediler. İkili hatta samimi hareketleri hem yarışmacıları hem de programın izleyicilerini rahatsız edecek seviyeye geldi. Pazar günü çift,diğer yarışmacıların uyuduğu sırada, odalarından yanlarına yastık ve battaniyelerini alarak yarışmanın yapıldığı villanın oturma odasında bulunan kanepenin üzerinde ilişkiye girdiler.

"YETİŞKİN İZLEYİCİ" UYARISI YAPILDI

Programın yapım şirketi daha önce yarışmacıların ilişkiye girdikleri anları kestiklerini söylemelerine rağmen Curtis Pritchard ve Maura Higgins, ilişkiye girmeden önce "Yetişkin izleyici" uyarısı yaptı.

Aşk Adası programında iki yarışmacı kanepede cinsel ilişkiye girdi

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YORUMLAR (5)
ABECE: muhasır medeneyitler seviyesine Türkiyem içinde az kaldı ulaşmaya. Çağdaşlığa erişilmekle Türkiyede istenlien işte şu kare. . . Ben Şeriat isterim. İslamın ve Kuranın nimetlerinden faydalanmak isterim. . .
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KAYSERİLİ: ulan ingilteredeki yarışmadan bize ne size ne
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KÜRŞAD: Ahlaksızlık. Bizdeki bazı kesimler hala bunları örnek alıyor
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YORUMCU: modern avrupa peh!!kepaze bunların hepsi hayvanlar daha değerli bunlardan
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: SANA AYNEN KATILIYOR SAYGILARIMI SUNUYORUM DEĞERLİ YEGENİM!
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