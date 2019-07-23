Aşk Adası programında iki yarışmacı kanepede cinsel ilişkiye girdi

Her bölümüyle yüzlerce şikayet alan Aşk Adası yarışmasında iki yarışmacının kanepe üzerinde cinsel ilişkiye girmesi, tansiyonu daha da yükseltti.

KANEPENİN ÜZERİNDE İLİŞKİYE GİRDİLER

Aşk Adası programının yarışmacıları Curtis Pritchard ve Maura Higgins programda çift olduktan sonra sürekli samimi hareketler sergilediler. İkili hatta samimi hareketleri hem yarışmacıları hem de programın izleyicilerini rahatsız edecek seviyeye geldi. Pazar günü çift,diğer yarışmacıların uyuduğu sırada, odalarından yanlarına yastık ve battaniyelerini alarak yarışmanın yapıldığı villanın oturma odasında bulunan kanepenin üzerinde ilişkiye girdiler.

"YETİŞKİN İZLEYİCİ" UYARISI YAPILDI

Programın yapım şirketi daha önce yarışmacıların ilişkiye girdikleri anları kestiklerini söylemelerine rağmen Curtis Pritchard ve Maura Higgins, ilişkiye girmeden önce "Yetişkin izleyici" uyarısı yaptı.