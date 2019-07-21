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Aşk Adası yarışmacısının cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de Aşk Adası'na katılan 28 yaşındaki İngiliz India Reynolds'ın daha önce cinsel filmlerde oynadığı ortaya çıktı.

21.07.2019 09:06

Skandallarla gündeme gelen Aşk Ada'sı programında bir yarışmacının cinsel içerikli film yıldızı ortaya çıktı.

YALAN SÖYLEMİŞ

İngiletere'de yayınlanan Aşk Adası programında bir şoke edici gelişme daha yaşandı. Yarışmacıların canlı yayında cinsel ilişkiye girdiği programa yeni katılan ve kendisini manken olarak tanıtan India'nın yalan söylediği ortaya çıktı.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZI ÇIKTI

India hakkında Intenret'te araştırma yapan programın izleyicileri, India'nın oynamış olduğu cinsel içerikli videoları gördükten sonra programda India ile eşleşen Ovie Soko'yu uyardılar. India porograma ilk katıldığı zaman kendini model olarak tanıtmıştı.

Aşk Adası yarışmacısının cinsel içerikli film yıldızı olduğu ortaya çıktı
India, Magazin

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