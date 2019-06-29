29.06.2019 17:41
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Aşk Adası yarışmacısının kalçasındaki dudak izi tartışma yarattı

İngiltere'de yayınlanan Love İsland (Aşk Adası) programının katılımcılarından Maura Higgins, kalçasındaki dudak izi dikkat çekti.

Her geçen gün yeni bir skandala sahne olan geçtiğimiz hafta canlı yayında iki çiftin ilişkiye girmesiyle İngiltere 'de çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası'nda bir yarışmacının kalçasındaki dudak izi olay oldu.

"KALÇASINI KİM ÖPTÜ?"

Aşk Adası programına katılan Maura Higgins, kalçasına yaptırdığı dövme ile çok konuşuldu. Kalçasına yaptırdığı dudak dövmesinin gerçek dudak izi sanan bazı izleyeciler, "Adada bulunan başka bir yarışmacı Maura'nın kalçasını öptü" diye yorum yaparken bazı kullanıclar ise "Maura'nın kalçası kim öptü" dediler.

Aşk Adası yarışmacısının kalçasındaki dudak izi tartışma yarattı
İngiltere , Magazin

YORUMLAR(2)
NURETTIN:kızın gunahını almayın melekler opmuştur
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ÇİFTETELLİ:dövmeli vucutta abdes tutmaz. abdestin tutması için abdest almadan evvel 333 kere fatiha 333 kere subaneke okunur. bu sureleri okuduktan sonra gece vakti bir horoz ve bir kedinin başlarını okşamak gerekmektedir. ondan sonra abdest alınır ve gönül rahatlığıyla dövme ile birlikte namaz kılınır.
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