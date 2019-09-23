Aşk Ağlatır 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Aşk Ağlatır 3. bölüm izle

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde bulunduğu Aşk Ağlatır, geçtiğimiz akşam 3. Son bölümüyle izleyenlerle oldu. Ada, Nagehan'ın evinde kalamayacağını anlayınca Yusuf ile Sumru devreye girer. Aşk Ağlatır oyuncuları, son bölüm, yeni bölüm fragmanı…

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜM FULL İZLE…

4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Mustafa'nın kanlar içinde yere yığılması sonrası korku ve şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemeyen Ada, çalan kapı ile kendine gelir. Kapıda bekleyen Yusuf'tur ve onu merak ettiği için bakmaya gelmiştir. Yusuf'u uzaklaştırmaya çalışan Ada, Mustafa'ya dayardım etmek isterken İsmail'in engeliyle karşılaşır. Zar zor Yusuf'u oradan uzaklaştıran Ada, Mustafa'yı kurtarmak ile kurtarmamak arasında kalır. Ada, Mustafa'yı kurtaracak mı?

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf Ada'yı, Mustafa ve İsmail'in elinden kurtarmak için hemen harekete geçer. Beklemediği birinden gelen yardımla Ada'yı zor da olsa kurtaran Yusuf artık Nalân'dan ayrılıp hayatına Ada'yla devam etmek istemektedir. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Bu sırada Ada İstanbul'da var olma savaşı verirken Nagehan'ın evinde uzun süre kalamayacağını anlar. Tanımadığı bir şehirde sokakta kalma korkusu yaşarken en büyük yardımı yine Yusuf'tan ve Sumru'dan görecektir. İsmail ise köye dönmüş ama Ada'nın izini sürmekten vazgeçmemiştir. Sonunda Ada'nın iyi niyetle yaptığı bir hareket İsmail'in tekrar oyuna dahil olmasını sağlar. Her şey Ada ve Yusuf için yolunda gitmeye başlamışken ne Nalan ne de İsmail'in yenilgiyi kabul etmeye niyetleri yoktur.

AŞK AĞLATIR OYUNCULAR İSİMLERİ

Show Tv'nin iddialı yapımlarından Aşk ağlatır dizisinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağızcan Konyalı, Deniz Altan, Oktay Çubuk, Eda Şölenci, Durul Bazan, Pelin Öztekin, Laçin Ceylan, Sezin Bozacı, Mutlunur Lafçı gibi isimler yer alıyor.