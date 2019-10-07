Aşk Ağlatır 6. bölüm fragmanı yayımlandı! Aşk Ağlatır 5. son bölüm izle

Aşk Ağlatır 4. bölümde olduğu gibi 5. bölümde de izleyenleri ekrana kilitledi. Aşk Ağlatır oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekerken, 6. bölüm fragmanı da seyirciyle paylaşıldı. Nalan ile Mert'in ilişkilerine şahit olan Ada, Yusuf'a gerçekleri açıklayacak mı? Son bölümde neler oldu?

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜM İZLE…

6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Ada, Nalan ile Mert'i dudak dudağa görür ve yanında Yusuf'ta vardır. Ada, ilk fırsatta Nalan'a gördüklerinin hesabını sorar ve bir insanın aşık olduğu adamı aldatmasına anlam veremez. Nalan, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylese de Ada inanmış gibi görünmez. Ada gördüklerini Yusuf'a anlatacak mıdır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalân'ın intihar ettiğini düşünen Yusuf onu bırakamayacağını Ada'ya söylemek zorundadır. Ada Yusuf'u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur. Rüzgâr bu zor anlarında Ada'nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir. Bu durum Nalân'ın Ada'yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur. Bu konuşmanın Ada'ya yansıması nasıl olacaktır?

Çiçek bir iş için Nalân'ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalân'ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalân'ın bir açığını bulmaya çalışırlar. Nalân'ın Mert'le olan ilişkisi açığa çıkacak mıdır?