Aşk Ağlatır 8. bölüm izle Aşk Ağlatır 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK AĞLATIR 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bölüm "Hoşça kal İstanbullu!"

Aşk Ağlatır'ın 8. bölümünde; Ada gözleri dolu dolu sokakta yürürken karşısına Yusuf çıkar. Yusuf büyük bir pişmanlık ve üzüntü duymaktadır, kendinden nefret etmektedir. Ada ise Yusuf'u sakinleştirmeye çalışır ve bebeğine sahip çıkması gerektiğini, kendilerinin yaşadıklarının aynısını bebeğe de yaşamamasını söyler. Ada ve Yusuf ayrılığı hiç istemezler ancak yapacakları bir şey yoktur. İkisi de ağlayarak birbirleri ile vedalaşıp ilişkilerini bitirirler. Tam gidecekken birbirlerine son kez bakarlar ve dayanamayıp birbirlerine koşarlar. Birbirlerine sarılıp ağlarlar ve ne kadar çok sevdiklerini söylerler.

İsmail, Nihal ve Yıldırım'ın sırrını öğreniyor!

Aşk Ağlatır'ın 8. Bölümünde; İsmail, Yıldırım ve Nihal'in peşini bırakmaz ve evlerine gider. Bu sırada Nihal ve Mert bahçede konuşurlar. İsmail bir şekilde eve girmeyi başarır. Tam bu sırada Nihal, Ada'nın mal varlığından bahsederken İsmail konuşulanları duyar.

Yusuf'tan sert uyarı!

Aşk Ağlatır'ın 8. Bölümünde; Ada ve Rüzgar birlikte gören Yusuf, büyük bir hayal kırıklığına uğrar ve kendini içkiye vurur. Öfke ile soluğu Rüzgar'ın evinde alır. Rüzgar'a hesap sorar ve Ada'dan uzak durmasını söyler. Rüzgar ise buna karşı çıkar. Yusuf ise kendini tutamaz ve Rüzgar'a yumruk atar. Yusuf gittikten sonra Mert gelir ve Yusuf'un kim olduğunu söyler.

"Biz senin yüzünden ayrıldık!"

Aşk Ağlatır'ın 8. Bölümünde; Ada, Yusuf'un Rüzgar'ı dövdüğünü öğrenince yanına gidip hesap sorar. Yusuf ise kendini savunur ve aralarında bir şeyler olup olmadığını sorgular. Yusuf bu sırada Ada'nın boyununda ona aldığı kolyenin olmadığını görür. Rüzgar'ın aldığı pahalı kolyeyi takmak için çıkardığını söyler. Ada ise kolye almadığını söyler ve olayların Rüzgar ile bir ilgisi olmadığını söyler. Karşısında Rüzgar'ı gören Ada, Rüzgar'ın yanına gider. Yusuf ise ardından bakakalır.

AŞK AĞLATIR 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ada'nın Yusuf'un Nalan'a dönmesi gerektiğini söylediği duygusal tanıtımda iki aşığın birbirinden kopamadığı görülüyor. Ada, yengesine el kaldıran dayısına karşı koyarken, İsmail'in bulduğu paralar dikkat çekiyor. Kendinden geçen Ada'nın bayıldığı korku dolu anlar heyecanı yükseltirken, Yusuf'un Ada'yı kurtarıp kurtaramayacağı merakla bekleniyor.

Dizide Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci, Oktay Çubuk, Deniz Altan, Laçin Ceylan, Durul Bazan, Sezin Bozacı, Pelin Öztekin, Hasan Küçükçetin gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN/ ADA MERYEM VARLI

2000 yılında İstanbul'da doğan Hafsanur Sancaktutan çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenmiş ve yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk olarak 2018 yılında Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ''Gülperi'' dizisinde yer almış ve bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Coca Cola, Türk Telekom ve Cappy gibi markaların reklamlarında da rol aldıktan sonra, yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı ''Aşk Ağlatır'' projesinde Ada karakterine hayat verecektir.

DENİZ CAN AKTAŞ/ YUSUF EREN

1993 yılında İstanbul'da doğan Deniz Can Aktaş, ilk defa kamera karşısına 2015 yılında ''Tatlı Küçük Yalancılar'' dizisiyle geçmiştir. Daha sonra ''Hayat Bazen Tatlıdır'' ve ''Nerdesin Birader?'' projelerinde yer almış ve 2018 yılında başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların paylaştığı ''Avlu'' dizisinde dikkatleri iyice üzerine çekmiştir. Deniz Can Aktaş şimdi yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı ''Aşk Ağlatır'' projesinde Yusuf karakterine hayat verecektir.

YAĞIZ CAN KONYALI/RÜZGAR ÖZBEN

1991 doğumlu olan Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2012) dizisiyle kamera önü yolculuğuna başlayan Yağız Can Konyalı, kariyerine Adı Mutluluk'la (2015) devam etti. Son olarak, Fox Türkiye'nin iki sezon süren sevilen dizisi Bizim Hikaye'de canlandırdığı Rahmet karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Yağız Can Konyalı, Kor (2014) adlı kısa filmde sergilediği oyunculuğuyla dikkat çekerken, 2014'te vizyona giren uzun metraj Takım: Mahalle Aşkına! (2014) filmiyle sinema çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl Takım: Mahalle Aşkına'daki performansıyla 52. Antalya Film Festivali Behlül Dal Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ekran macerasıyla eş zamanlı tiyatro çalışmalarını da sürdüren genç oyuncu, Tiyatro Yan Etki'nin 2013 sezonunda sahnesine taşıdığı Tavşan Deliği ve ardından Müstesna Tiyatro'nun yeniden yorumladığı Küheylan (2016) oyunlarında rol aldı. Yağız Can Konyalı; geçtiğimiz yıl Tiyatro Yan Etki'nin sahneye koyduğu ve kendisine 5. Ekin Yazın Dostları Ödülleri'nde yılın genç yetenek oyuncu ödülünü kazandıran Çıkmaz Sokak Çocukları oyunuyla tiyatro izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

EDA ŞÖLENCİ/ NALAN DEMİRCİ

25 Ekim 1995'te İzmir'de doğdu. Makedonya göçmeni bir aileden olan Eda Şölenci, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. İlkokul ve ortaokul süresince tiyatro, halk ve modern dansla ilgilendi. Dans ekibiyle Balkanlarda festivallere katıldı. Bornova Anadolu Lisesi'den mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleştikten kısa bir süre sonra oyunculuk eğitimi almaya ve oyunculuk yapmaya başladı. Adı Efsane ve Aslan Ailem dizilerinde yer aldı.

OKTAY ÇUBUK/ FIRAT YILDIZ OKTAY ÇUBUK

12 Mart 1996'da İzmir'de doğmuştur, lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile girmiştir ve tam burslu olarak eğitim hayatına orda devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayil Atölye'de aldıktan sonra birçok workshopa katılmıştır. İlk olarak Cennetin Gözyaşları dizisinde rol almıştır, sonrasında Nisan Dağ'ın Bir Nefes Daha filminde başrol olarak yer almıştır. Son olarak da Show TV'de Ask Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandıracaktır!"