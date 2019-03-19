Aşk Bir Zamanlar" Yarın Seyirciyle Buluşacak

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" yarından itibaren tiyatroseverlerle buluşacak.İlk gösterimini yarın Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde yapacak oyunu yazar İskender Pala kaleme aldı. Oyunun yönetimini ise Bora Seçkin gerçekleştirdi.Müziğini Ali Otyam'ın, dramaturgisini Özge Ökten'in, sahne tasarımını Mehmet Emin Kaplan'ın, kostüm tasarımını Almila Altunsoy'un, ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu'nun, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler'in hazırladığı oyunda, Deran Özgen, Ersin Sanver, Fatih Aksüt, Mehmet Avdan, Özgür Dereli, Seda Yılmaz ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.Oyun, ayrıca Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde yarından itibaren 21, 22, 23 Mart ile 7-30 Mart tarihleri arasında seyredebilecek.Tek perdelik oyun, 2. Mahmut dönemindeki İstanbul'a tarihsel bir perspektif sunuyor.