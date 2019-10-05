Aşk, Büyü, Vs. Filmi

Yıllar önce yolları kesişen iki kadının, yıllar sonra aynı adada yolculuğa çıkmalarıyla birlikte değişen yaşamlarının konu edildiği 'Aşk, Büyü, vs.' film
inin yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılığını son olarak “Sofra Sırları” film
ini yöneten Ümit Ünal üstlenirken film
de Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah
Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik ve Damla Ersan rol alıyorlar.Yönetmen:
Ümit ÜnalSenaryo:
Ümit ÜnalOyuncular:
Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik, Damla ErsanFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Aşk, Büyü, vs.Yapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
01.01.2070 Aşk, Büyü, vs. Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.