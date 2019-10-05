Haberler » Sinema » Haber

Aşk, Büyü, Vs. Filmi

Aşk, Büyü, vs. filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aşk, Büyü, vs. filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.10.2019 13:54Aşk, Büyü, Vs. Filmi
Yıllar önce yolları kesişen iki kadının, yıllar sonra aynı adada yolculuğa çıkmalarıyla birlikte değişen yaşamlarının konu edildiği 'Aşk, Büyü, vs.' film inin yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılığını son olarak “Sofra Sırları” film ini yöneten Ümit Ünal üstlenirken film de Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik ve Damla Ersan rol alıyorlar.


Yönetmen:Ümit Ünal
Senaryo:Ümit Ünal
Oyuncular:Ece Dizdar, Selen Uçer, Görkem Mertsöz, Emrah Kolukısa, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik, Damla Ersan
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:Aşk, Büyü, vs.
Yapımcı Firma:0
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Vizyon Tarihi:01.01.2070

Aşk, Büyü, vs. Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Selen Uçer, Ece Dizdar, Ümit Ünal, Emrah, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
15:54 Bina Filmi
14:54 Bilmemek Filmi
13:54 Aşk, Büyü, Vs. Filmi
15:54 The Witches Filmi
12:54 Death On The Nile Filmi
11:02 Dert Bende Fragman
13:54 Tom Clancy's Without Remorse Filmi