Aşk Çağırırsan Gelir Filmi

Senarist ve yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, romantik komedi türündeki 'Aşk Çağırırsan Gelir' film
inin oyuncu kadrosunda Keremcem
, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan, Nil Keser, Bahar Süer gibi isimler yer alıyor. Filmde birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadığı komik hikayeler ele alınırken yapılan her eylemin bir başkasının hayatında bir dönüm noktası olduğu ve yaşanan her talihsizliğin aslında iyi bir şeylere vesile olabileceği gözler önüne seriliyor.Yönetmen:
Emre KavukSenaryo:
Emre KavukOyuncular:
Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan, Nil Keser, Bahar Süer, Özgün Çoban, Deniz Işın, Eser Eyüboğlu, Barış Başar, Fatih Özkan, Erdem Baş, Gürgen Öz, Sera TokdemirFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Aşk Çağırırsan GelirYapımcı Firma:
Projes Film YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
105 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
29.05.2020 Aşk Çağırırsan Gelir Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.