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Aşk engel tanımadı

IĞDIR'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

17.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:34Aşk engel tanımadı

IĞDIR'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

Ağız ve Diş Hastanesinde memur olarak çalışan Mine Gül ile Iğdır Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışan Şenol Bat, birbirlerine aşık oldu. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çift, evlenme kararı alarak, düğünle evlendi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Nevruz Erez, Ağız ve Diş Hastanesi Müdürü Hasan Çakır ve gelinin ağabeyi eski Baro Başkanı Kurban Gül'ün nikah şahidi olduğu düğünde çift, davetlilerle doyasıya eğlendi.



Mine Gül, Memur, Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

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