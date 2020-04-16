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Aşk engel tanımadı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Serkan Karakan (35) ve Gülen Yaman (32), Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün kıydığı nikahla dünya evine girdi.

16.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:40
Aşk engel tanımadı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Serkan Karakan (35) ve Gülen Yaman (32), Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün kıydığı nikahla dünya evine girdi.

Yatağan Devlet Hastanesi'nde banko görevlisi olarak çalışan ve 11 yıl önce geçirdiği bir motosiklet kazasında omuriliği zedelendiği için tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Serkan Karakan, Atatürk Kültür Evi'nde düzenlenen nikah töreniyle Gülen Yaman ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını AK Partili Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz kıydı. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sadece ebeveynlerin katıldığı nikah töreniyle evlenen çift, yasakların kaldırılmasının ardından yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı. Toksöz, çiçeği burnunda çifte mutluluklar diledi.Engelli Karakan da nikahın ardından yaptığı açıklamada, her zaman hayata pozitif baktığını ve sevdiği kadınla dünya evine girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Gülen Karakan ise, eşini hiçbir zaman engelli olarak görmediğini belirti, birlikte bütün engelleri aştıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Toksöz, Yatağan, Güncel
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