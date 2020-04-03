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Aşk-ı Memnu ne zaman? Aşk-ı Memnu oyuncuları, konusu

Aşk-ı Memnu dizisi, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlandı. Yasak bir aşkı konu edininen dizinin başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem gibi isimler yer alıyor. Aşk-ı Memnu, 2008 yılında en yüksek izlenmeye sahip dizi olarak tarihe geçti. 2008 - 2010 yılları arasında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi ne zaman?

03.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:06
Aşk-ı Memnu ne zaman? Aşk-ı Memnu oyuncuları, konusu

Aşk-ı Memnu dizisini Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hilal Saral bulunuyor. Yapımcılığını ise Kerem Çatay'ın üstlendiği Aşk-ı Memnu, 2 sezon süren romantik dram dizisi olarak en çok izlenen dizi unvanına kavuştu. Toplamda 79 bölüm ile ekrana geldi ve final sahnesiyle hafızalardaki yerini hala koruyor. Aşk-ı Memnu hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

Aşk-ı Memnu izlemek için tıklayın...

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN?

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi koronavirüs nedeniyle evine kapanan vatandaşlar için yeniden ekrana geliyor. Yoğun talep üzerine Kanal D ekranarında hafta içi hergün saat 10.45'de yayımlanacak.

Aşk-ı Memnu ne zaman? Aşk-ı Memnu oyuncuları, konusu

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

Dönemin en çok izlenen dizisi olan Aşk-ı Memnu Türkiye'nin ardından birçok farklı ülkede de yayımlanmaya başladı. Ayrıca Amerika ve Romanya'da dizi yeniden çekildi. Rekorlar kıran dizinin oyuncu kadrosu yer alan isimler şöyle:

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil(Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)

AŞK-I MEMNU KONUSU

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.

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Etiketler: Halid Ziya Uşaklıgil, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Gündem, Magazin, Güncel
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