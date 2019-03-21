Aşk-ı Memnu'nun Senaristlerinden Ünlü Televizyon Kanalına Dava

Başrollerinde yıldız oyuncuların yer aldığı yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Aşk-ı Memnu'nun senaristleri, senaryonun çalındığı gerekçesiyle Romanya'nın ünlü televizyonuna dava açtı.

ÜNLÜ TELEVİZYON KANALINA DAVA AÇTI

Türkiye'de fırtınalar estiren, ardından da dünyanın pek çok ülkesinde yüksek izlenme oranlarıyla büyük başarılara imza atan Ay Yapım'ın efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nun senaryo yazarları Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, Romanya'nın ünlü televizyon kanalı Antena 1'e dava açtı.

BİREBİR ALDILAR

Antena 1 kanalında Fructul Oprit ismiyle yayınlanan dizinin izinsiz bir şekilde birebir Aşk-ı Memnu dizisinden alındığı gerekçesiyle dava açan yazarların şikayeti Romanya mahkemesi tarafından değerlendirildi.

YAYINI DURDURULACAK

Bükreş mahkemesi, 27 Mart'ta gerçekleşecek davanın öncesinde, tedbir olarak dizinin yayınını durdurma kararı aldı.