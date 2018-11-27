27 Kasım 2018, 10:10
»»

Aşk İddialarını Yalanlayan Şeyma Subaşı'nın, Çağatay Ulusoy'la Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan ve adı aşk iddialarına karışan Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyada elden ele dolaşıyor.

Büyük bir aşkla geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 9 yıllık birlikteliklerine noktayı koydu. Ünlü çiftin boşanma haberi gündeme bomba gibi düşerken herkes ayrılığın sebebini merak eder oldu.

EVLİLİĞİN İHANET NEDENİYLE BİTTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin çıkmasının ardından, evliliğin ihanet nedeniyle bittiği dedikoduları ortada dolaşmaya başladı. "Gelinim Olur musun?" programı ile tanınan Sinem Umaş, Twitter'da Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığını iddia etti.

"ÇAĞATAY ARKADAŞIMDIR"

Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

ÇAĞATAY ULUSOY VE ŞEYMA SUBAŞI FOTOĞRAFI AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Ancak açıklamadan sonra Çağatay Ulusoy ve Şeyma'nın birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi.

İşte o fotoğraf;

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bugün Boşanıyor! İşte Ayrılığın Perde ArkasıAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bugün Boşanıyor! İşte Ayrılığın Perde Arkası

Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Olacak?Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Olacak?

Şeyma Subaşı, Acun IlıcalıŞeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Eski Eşinin Boşanma Haberine Böyle Tepki Vermişti

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 8 Dakikada BoşandıAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 8 Dakikada Boşandı

Şeyma SubaşıŞeyma Subaşı'dan Tek Celsede Boşanan Acun Ilıcalı'dan İlk Açıklama: Yürütemedik, Boşandık

Acun IlıcalıAcun Ilıcalı'nın Ev Aldığı İddia Edilen Deren Talu'dan İlk Açıklama: Çok Kızgınım

Acun Ilıcalı ile Tek Celsede Boşanan Şeyma SubaşıAcun Ilıcalı ile Tek Celsede Boşanan Şeyma Subaşı'dan "Umurumda Değil" Pozu

Şeyma SubaşıŞeyma Subaşı'dan Boşanan Acun Ilıcalı, Aylık 125 Bin TL Nafaka Ödeyecek

Acun IlıcalıAcun Ilıcalı'dan Ayrılan Şeyma Subaşı, Sosyal Medya Hesabındaki Soyadını Değiştirdi

İşte Türkiyeİşte Türkiye'nin Gündemini Meşgul Eden Boşanma Davaları

İşte Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşıİşte Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Geçmişten Günümüze Hikayesi

Acun Ilıcalı, Şeyma SubaşıAcun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan Boşanmadan Önce Kayınpederi ile Ortak Şirket Kurdu

Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı: Son Derece ÇirkinŞeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı: Son Derece Çirkin

Acun IlıcalıAcun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'na İkinci Şok! Kafesine İcra Geldi

Acun Boşanma Açıklaması Yaparken Arkadan Duyulan Ses Olay OlduAcun Boşanma Açıklaması Yaparken Arkadan Duyulan Ses Olay Oldu

27 Kasım 2018 Salı 10:10



YORUMLAR (16)
NURCAN: şeyma arkadaşımdır diyorsa arkadaştır herkes iftira atma çabasında böyle yapmayın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CORCİ: Acun efendi, bu kadar para içinde kendini rezil edebildin ya helal olsun be
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VATAN: BUNLAR İNSANMI BE. BUNLAR İNSANLIĞIN YÜZ KARASI . ALLAH BELANIZI VERSİN . TÜRKİYEDE AİLE YAPISINI BU GİBİ KİŞİLER BOZUYORLAR.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AYIP: yahu yanlarında başka birileri daha var görmüyo musunuz? inanılmaz ya kadınlar erkekler hepiniz delirmişsiniz, gerçekten psikolojik rahatsız bu ülkedeki herkes.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CEYCEY: Evli bir kadının erkek yaın arkadaşı olamaz Bu erkek için de geçerli niye çünkü yapmasanda yapdi derler hayırdır size hiç yakın arkadaşlarınız tescilsiz maken olmuyor
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın