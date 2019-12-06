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Aşk ile yapılan işten bereket fışkırdı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde 1 dönüm arazi üzerine ekilen patatesten 10 ton ürün alındı.

06.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:28Aşk ile yapılan işten bereket fışkırdı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde 1 dönüm arazi üzerine ekilen patatesten 10 ton ürün alındı.

Babası ile beraber doğal yöntemlerle hazırladıkları tarlalarına ektikleri patateste tohumundan 10 ton ürün alan Karaörenli Güllü ailesi büyük mutluluk yaşadılar. Dikim işini gerçekleştiren Yasin Güllü; "Doğal yöntemlerle hazırladığımız tarlamıza dikim işlemini gerçekleştirdik ve zamanında bakımlarını yaptık. İnanmışlığın vermiş olduğu sonuca ulaştık, çok mutluyuz. Aşkla yapılan işin her zaman mükafatı güzel olur. 1 dekar yerden 10 ton patates aldım. Bunların 8 tonu iri 2 tonu ise ufak. Allah bereket versin" diye belirtti.

Ayrıca kalp şeklinde çıkan patates de bu berekete ayrı bir güzellik katmış oldu. - ESKİŞEHİR

Güncel

Kaynak: İHA

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