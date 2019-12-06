Aşk ile yapılan işten bereket fışkırdı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde 1 dönüm arazi üzerine ekilen patatesten 10 ton ürün alındı. Güncel Kaynak: İHA
Babası ile beraber doğal yöntemlerle hazırladıkları tarlalarına ektikleri patateste tohumundan 10 ton ürün alan Karaörenli Güllü ailesi büyük mutluluk yaşadılar. Dikim işini gerçekleştiren Yasin Güllü; "Doğal yöntemlerle hazırladığımız tarlamıza dikim işlemini gerçekleştirdik ve zamanında bakımlarını yaptık. İnanmışlığın vermiş olduğu sonuca ulaştık, çok mutluyuz. Aşkla yapılan işin her zaman mükafatı güzel olur. 1 dekar yerden 10 ton patates aldım. Bunların 8 tonu iri 2 tonu ise ufak. Allah bereket versin" diye belirtti.
Ayrıca kalp şeklinde çıkan patates de bu berekete ayrı bir güzellik katmış oldu. - ESKİŞEHİR