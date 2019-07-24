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Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmi

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24.07.2019 09:54 Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmi
2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bu defa Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte oturuyor. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini üstlendiği filmde, 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor.


Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
Senaryo: İpek Sorak, Nuran Evren Şit
Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Aşk Tesadüfleri Sever 2
Yapımcı Firma: Hüzzam Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 31.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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