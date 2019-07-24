Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmi

2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever film
inin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bu defa Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte oturuyor. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini üstlendiği film
de, 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor. Yönetmen:
Ömer Faruk Sorak, İpek SorakSenaryo:
İpek Sorak, Nuran Evren ŞitOyuncular:
Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç ŞaşmazFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Aşk Tesadüfleri Sever 2Yapımcı Firma:
Hüzzam FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
31.01.2020Aşk Tesadüfleri Sever 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.