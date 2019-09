Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" adlı filmin çekimlerinde sona gelindi.

İlki 2011 yılının başında vizyona giren filmin ikinci halkasının oyuncu kadrosunda ayrıca Zuhal Olcay, Türkü Turan, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen Irmak ve Eli Mango yer alıyor.

"Film bir takım oyununa dönüştü"

Filmin Beykoz Kundura'da gerçekleşen basın buluşmasında konuşma yapan filmin yönetmenlerinden Ömer Faruk Sorak, tüm ekibin yüreğini ortaya koyduğunu belirterek, çekimlerin bir takım oyununa dönüştüğünü söyledi.

Sorak, filmin 31 Ocak 2020'de vizyona gireceğini hatırlatarak, "(Bu yapım) 'birincisi gibi olmuyor' denilen bir genellemenin çok dışında. 'İkincisi birincisinden daha iyi olabiliyormuş meğerse' denilen bir yola getirdi bizi." dedi.

Filmin diğer yönetmeni İpek Sorak da "Aşk Tesadüfleri Sever 2"de geçen 1964 yılındaki hikayenin gerçek olduğuna işaret ederek, "Senaristimiz Nuran Evren Şit olmasaydı bugünlere gelemezdik. Sağ olsun onunla 5 yıl sancılı bir süreç geçirdik ve ekibimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Başarılması çok zor bir şeyin altından kalktığımızı düşünüyorum"

Nesrin Cavadzade de filmin ilk halkasına göre aynı başarıyı yakalamak adına çekimlerde zorlandıklarını dile getirerek, "Başarılması çok zor bir şeyin altından kalktığımızı düşünüyorum. Çünkü önümüzde çok yüksek bir çıta vardı. Ben kendi adıma birçok hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. En büyük hayallerimden birisi Zuhal Olcay'la birlikte çalışmaktı. Bence o Türkiye'nin en büyük oyuncularından bir tanesi ve sahnelerimin bir çoğu da onunlaydı. Annemi oynadı." diye konuştu.

Filmde partneri Yiğit Kirazcı ile de çok iyi anlaştığına dikkati çeken Cavadzade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok zor sahnelerimiz vardı. Üstesinden gelinmesi çok zor anlardı. Aşığı oynamak her zaman çok zordur ama bizim zorluğumuz ekstradan şöyleydi, senaryoyu ilk okuduğum zaman 'Ömer Bey'e ne olursunuz ben geçmişteki hikayede oynayayım.' dedim. Çünkü geçmiş hikaye ne kadar naif, ne kadar derin, ne kadar romantize ettiğimiz aşk ise Yiğit'le benim temsil ettiğimiz aşk bir o kadar hızlı yaşanan, sönmeye çok müsait ve hepimizi rahatsız eden bir tarafı olan aşk hikayesiydi. Ben tabii ki romantik olanı oynamak istedim ve Ömer Hoca tabii ki bana 'hayır' dedi. Yani altından kalkmamız gereken şey oldukça zordu ve Yiğit her anlamda bana çok destek oldu."

Yiğit Kirazcı da çekim sürecinin keyifli geçtiğini vurgulayarak, "İlk senaryoyu okuduk ve çok beğendik. 'Bu işin içinde olmalıyız' dedik. Başladık ve sonra başlayınca işi daha çok sevdik. Çünkü sahneleri çektikçe ne kadar iyi bir işin içinde olduğumuzu anladık. İnşallah güzel bir film ortaya çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Erkan Can ise filmde bir baba karakterini canlandırdığını belirterek, "Biraz otoriter, tatlı ve sert bir baba. Film, bir Romeo Juliet hikayesi. Gençlerin enerjisi de filmde bize geçiyor ve bizi genç tutuyor. Onlar her zaman bizim için çok değerli, aynı sette çalışmaktan çok keyif alıyorum, enerjilerini hissediyorum." dedi.

Film hakkında

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan ve hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılıyor.

Yaklaşık 5 yıldır hazırlık aşamasından olan filmin çekimleri yarın sona eriyor.

Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen film, 31 Ocak 2020'de sinemaseverle buluşacak.

