Aşk tesadüfleri sever 2, şarkıları ve müzikleriyle de dillerden düşmüyor!

İlk filmden bağımsız öyküsüyle seyirciyi kadere, aşka ve umuda dair unutulmaz bir serüvene taşıyan "Aşk Tesadüfleri Sever 2" filmde yer alan şarkılarla ve Ozan Çolakoğlu imzalı müzikleriyle de dillerden düşmüyor. Çekimlerinde, başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade'nin üç, TNK grubunun ise iki şarkı seslendirdiği filmde ayrıca Elvis Presley, Zeki Müren, Ahmet Kaya, Zeynep Özyılmazel gibi isimlerin şarkıları da izleyiciyle buluşuyor.

"Aşk Tesadüfleri Sever 2", serinin ilk filminden farklı ancak yine gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan çarpıcı hikâyesi ve etkileyici görsel anlatımının yanı sıra, müzikleriyle de çok konuşuluyor. Geçmişten günümüzde şarkı seçimleriyle seyircilerin kalbine dokunan filmin orijinal müzikleri ise, ilk filmde olduğu gibi yine Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.

Ozan Çolakoğlu'nun 3 aylık bir çalışmayla Londra'daki stüdyosunda hazırladığı orijinal film müziklerinin yanı sıra, başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade film için "Bir Rüya Gördüm", "Sen Benim Şarkılarımsın" ve "Farketmeden" parçalarını yorumladı. İlk filmde olduğu gibi "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin çekimlerinde de sahne alan TNK grubu ise hem "Keşfedilmemiş Günahlar"ı seslendirdi hem de Caner Karamukluoğlu'nun film için bestelediği "Takıntı" isimli şarkıyı ilk kez sahnede söyledi. "Aşk Tesadüfleri Sever 2"de ayrıca; Elvis Presley'in "Kiss Me Quick", Zeki Müren'in "Elbet Bir Gün", Kaan Boşnak'ın "Benimle Kayboldun", Zeynep Özyılmazel'in "Zaman Olur", Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" şarkıları ve Teoman'ın yorumuyla Ahmet Kaya'nın "Acılara Tutunmak" şarkısı da yer alıyor.

9 şarkıdan oluşan "Aşk Tesadüfleri Sever 2" film müzikleri albümü ise Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. "Bir Rüya Gördüm" şarkısının filmin başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan'ın yorumlarıyla yer aldığı albümde ayrıca; "Benimle Kayboldun", "Sen Benim Şarkılarımsın", "Takıntı", "Keşfedilmemiş Günahlar", "Sensiz Saadet Neymiş" ve "Zaman Olur" parçaları bulunuyor.

"Aşk Tesadüfleri Sever 2" sinemalarda, film müzikleri albümü tüm dijital platformlarda!