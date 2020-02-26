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Aşk tuzağı cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı

Adana'da 37 yaşındaki besici Mehmet Nuri Delibaş'ı aşk tuzağı kurup iple boğarak öldüren sanıklar arasında yer alan kadın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

26.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:30Aşk tuzağı cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı
Adana'da 37 yaşındaki besici Mehmet Nuri Delibaş'ı aşk tuzağı kurup iple boğarak öldüren sanıklar arasında yer alan kadın 'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünün müşterek çalışması neticesi, 2015 yılında Adana'da Mehmet Nuri Delibaş isimli şahsın iple boğularak öldürülmesi olayı ile ilgili Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile aranan firari şüpheli 1992 doğumlu A.Ö. isimli kadının, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğu bilgisi alındı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla A.Ö., Kızıltepe'de ikamet eden yakınlarının yanında saklanırken yakalandı.

A.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Mehmet Nuri, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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